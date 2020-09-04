Стартап The Skills випустить відеоуроки на спортивну тематику. Ведучими і тренерами постануть спеціалісти, які досягли успіху в світовому спорті: переможниця турніру Великого шолома Марія Шарапова, 23-разовий чемпіон з плавання Майкл Фелпс, зірка американського футболу Ларрі Фіцджеральд і сноубордист Шон Уайт.

Засновник проекту Омер Атесмен надихнувся ідеєю онлайн-курсів MasterClass і вирішив випустити власний продукт спортивного спрямування і, таким чином, залучити відповідну аудиторію, повідомляє Inc.

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Омер Атесмен Засновник корпорації Clean Energy Experts, яка в 2014 році посіла 79 місце в рейтингу найбільш швидкозростаючих компаній США. У 2015 році підприємець продав компанію з виробництва сонячних батарей Sunrun більше ніж за 50 млн доларів.

Ларрі Фіцджеральд / Фото gettyimages

Марія Шарапова і Ларрі Фіцджеральд – головні консультанти та власники частки від прибутку The Skills. Залучити в проєкт висококваліфікованих спортсменів Атесмену допоміг друг і колишній колега Джон Харпер, який є головним операційним директором Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Хто інвестор?

Стартап The Skills закрив перший раунд фінансування на суму 2 млн доларів восени 2019 року. Учасниками стали Global Founders Capital і Maveron.

Люди стають все більш схильними до віддаленої самоосвіти. Я думаю, що ця тенденція буде посилюватися, – говорить засновник стартапу.

Скільки буде коштувати навчання?

Відзначають, що повний курс від одного спортсмена буде коштувати від 69 доларів. Якщо ж клієнт захоче оформити річну передплату на весь представлений контент – це обійдеться в 149 доларів. Творці проєкту планують випускати нові відеоуроки щотижня.