Для Космических сил США наконец выбрали официальное название – Guardians, что переводится как "Стражи". Однако понравилась она, похоже, не всем.

Об этом на церемонии по случаю первого дня рождения новейшего подразделения вооруженных сил США заявил вице-президент Майк Пенс, сообщает Bloomberg.

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"Это большая честь для меня – от имени президента США сообщить, что отныне мужчины и женщины Космических сил США называться стражами", – подчеркнул он.

“It is my honor, on behalf of the president of the United States, to announce that henceforth, the men and women of the United States Space Force will be known as guardians,” Vice President Pence says at the force’s 1st birthday celebration pic.twitter.com/YWMIfbI8es — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 18, 2020

В пресс-службе Космических сил США отметили, что "стражи" – это название, которое имеет достаточно длинную историю.

Ведь происходит от лозунга "Стражи высокого фронта", который еще в 1983 году использовало космическое командование Военно-воздушных сил.

Что известно о формировании Космических сил США – читайте по ссылке.

Marvel не в восторге

Объявления спровоцировало бурное обсуждение в соцсетях. Все потому, что название "Стражи" ассоциируется с франшизой "Стражи галактики" киновселенной Marvel.

Режиссер Джеймс Ганну также отреагировал на заявление Пенса. "Можем ли мы подать в суд на этого ***?", – написал он на своей твиттер-странице, вероятно – в шутку.

Can we sue this dork? https://t.co/9skZ8aG446 — James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2020

Не осталась в стороне от обсуждения и официальная страница франшизы. Там появилось лаконичное сообщение со словами: "Кто мы?".

Реакция сети

В ответ сеть взорвалась мемами. Пользователи неоднозначно восприняли заявление и аналогию с известными фильмами Marvel.

The men and women of the United States Space Force are now Guardians. #GuardiansOfTheGalaxy #SpaceForce



pic.twitter.com/GEd9TA7wnm — GM Kuzma (@GregoryMKuzma) December 19, 2020

Ранее Космические силы США успели попасть в еще один скандал. Ведомству приписывали сходство символики с логотипом из сериала "Звездный путь".

Swell, now taxpayers get to pay for lawyers when you're sued by Paramount and the Roddenberry estate... pic.twitter.com/hd7RM20BYZ — Ned Pyle (@NerdPyle) January 24, 2020

Однако военные заверили, что никакого плагиата нет. Мол, символ дельты использовали в космических организациях еще с 1961 года.