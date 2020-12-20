Космические силы США получили официальное название: множество мемов, Marvel не в восторге
Для Космических сил США наконец выбрали официальное название – Guardians, что переводится как "Стражи". Однако понравилась она, похоже, не всем.
Об этом на церемонии по случаю первого дня рождения новейшего подразделения вооруженных сил США заявил вице-президент Майк Пенс, сообщает Bloomberg.
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"Это большая честь для меня – от имени президента США сообщить, что отныне мужчины и женщины Космических сил США называться стражами", – подчеркнул он.
В пресс-службе Космических сил США отметили, что "стражи" – это название, которое имеет достаточно длинную историю.
Ведь происходит от лозунга "Стражи высокого фронта", который еще в 1983 году использовало космическое командование Военно-воздушных сил.
Marvel не в восторге
Объявления спровоцировало бурное обсуждение в соцсетях. Все потому, что название "Стражи" ассоциируется с франшизой "Стражи галактики" киновселенной Marvel.
Режиссер Джеймс Ганну также отреагировал на заявление Пенса. "Можем ли мы подать в суд на этого ***?", – написал он на своей твиттер-странице, вероятно – в шутку.
Не осталась в стороне от обсуждения и официальная страница франшизы. Там появилось лаконичное сообщение со словами: "Кто мы?".
Реакция сети
В ответ сеть взорвалась мемами. Пользователи неоднозначно восприняли заявление и аналогию с известными фильмами Marvel.
Ранее Космические силы США успели попасть в еще один скандал. Ведомству приписывали сходство символики с логотипом из сериала "Звездный путь".
Однако военные заверили, что никакого плагиата нет. Мол, символ дельты использовали в космических организациях еще с 1961 года.
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