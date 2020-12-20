Для Космічних сил США врешті обрали офіційну назву – Guardians, що перекладається як "Вартові". Проте сподобалася вона, схоже, не всім.

Про це на церемонії з нагоди першого дня народження найновішого підрозділу збройних сил США заявив віцепрезидент Майк Пенс, повідомляє Bloomberg.

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"Це велика честь для мене – від імені президента США повідомити, що відтепер чоловіки та жінки Космічних сил США називатимуться вартовими", – підкреслив він.

“It is my honor, on behalf of the president of the United States, to announce that henceforth, the men and women of the United States Space Force will be known as guardians,” Vice President Pence says at the force’s 1st birthday celebration pic.twitter.com/YWMIfbI8es — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 18, 2020

У пресслужбі Космічних сил США наголосили, що "Вартові" – це назва, яка має досить довгу історію.

Адже походить від гасла "Вартові високого фронту", яке ще в 1983 році вживало космічне командування Військово-повітряних сил.

Що відомо про формування Космічних сил США – читайте за посиланням.

Marvel не у захваті

Оголошення спровокувало бурхливе обговорення у соцмережах. Все через те, що назва "Вартові" асоціюється з франшизою "Вартові галактики" кіновсесвіту Marvel.

Режисер Джеймс Ґанну також відреагував на заяву Пенса. "Чи можемо ми подати до суду на цього ***?", – написав він на своїй твіттер-сторінці, ймовірно – жартома.

Can we sue this dork? https://t.co/9skZ8aG446 — James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2020

Не залишилася осторонь обговорення і офіційна сторінка франшизи. Там з'явився лаконічний допис із словами: "Хто, ми?".

Реакція мережі

У відповідь мережа вибухнула мемами. Користувачі неоднозначно сприйняли заяву та аналогію з відомими фільмами Marvel.

The men and women of the United States Space Force are now Guardians. #GuardiansOfTheGalaxy #SpaceForce



pic.twitter.com/GEd9TA7wnm — GM Kuzma (@GregoryMKuzma) December 19, 2020

Раніше Космічні сили США встигли потрапити у ще один скандал. Відомству закидали схожість символіки з логотипом із серіалу "Зоряний шлях".

Swell, now taxpayers get to pay for lawyers when you're sued by Paramount and the Roddenberry estate... pic.twitter.com/hd7RM20BYZ — Ned Pyle (@NerdPyle) January 24, 2020

Проте військові запевнили, що ніякого плагіату немає. Мовляв, символ дельти використовували у космічних організаціях ще з 1961 року.