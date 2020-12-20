Космічні сили США отримали офіційну назву: безліч мемів, Marvel не в захваті
Для Космічних сил США врешті обрали офіційну назву – Guardians, що перекладається як "Вартові". Проте сподобалася вона, схоже, не всім.
Про це на церемонії з нагоди першого дня народження найновішого підрозділу збройних сил США заявив віцепрезидент Майк Пенс, повідомляє Bloomberg.
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"Це велика честь для мене – від імені президента США повідомити, що відтепер чоловіки та жінки Космічних сил США називатимуться вартовими", – підкреслив він.
У пресслужбі Космічних сил США наголосили, що "Вартові" – це назва, яка має досить довгу історію.
Адже походить від гасла "Вартові високого фронту", яке ще в 1983 році вживало космічне командування Військово-повітряних сил.
Marvel не у захваті
Оголошення спровокувало бурхливе обговорення у соцмережах. Все через те, що назва "Вартові" асоціюється з франшизою "Вартові галактики" кіновсесвіту Marvel.
Режисер Джеймс Ґанну також відреагував на заяву Пенса. "Чи можемо ми подати до суду на цього ***?", – написав він на своїй твіттер-сторінці, ймовірно – жартома.
Не залишилася осторонь обговорення і офіційна сторінка франшизи. Там з'явився лаконічний допис із словами: "Хто, ми?".
Реакція мережі
У відповідь мережа вибухнула мемами. Користувачі неоднозначно сприйняли заяву та аналогію з відомими фільмами Marvel.
Раніше Космічні сили США встигли потрапити у ще один скандал. Відомству закидали схожість символіки з логотипом із серіалу "Зоряний шлях".
Проте військові запевнили, що ніякого плагіату немає. Мовляв, символ дельти використовували у космічних організаціях ще з 1961 року.
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