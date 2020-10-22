В Одесской области стартовал проект по установке в регионе станций мониторинга загрязнения воздуха, чтобы проанализировать влияние промышленности на то, чем мы дышим.

Первую станцию разместили в пгт Новые Беляры Лиманского района – рядом с портом Южный, Одесским припортовым заводом и несколькими мощными предприятиями. Об этом сообщил председатель ОГА Максим Куцый в Facebook.

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Фото: Facebook Максима Куцого

В ОГА подчеркивают, что выбранная локация – идеальное место, чтобы увидеть, как промышленность влияет на воздух, которым мы дышим.

Авторы проекта отмечают, что до конца года планируют установить еще одну такую систему в селе Александровка, ведь качество воздуха там также оставляет желать лучшего – рядом расположен порт Черноморска.

Фото: Facebook Максима Куцого

Следующим этапом будет усиление мобильной лаборатории, которая позволит наблюдать не только за загрязнением воздуха, но и за состоянием почвенных покровов и водоемов. В ОГА подчеркнули, что такой подход позволит получать непредвзятые данные и оперативно реагировать на загрязнение.