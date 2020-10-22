Мы – то, чем мы дышим: в Одесской области устанавливают системы мониторинга загрязнения воздуха
В Одесской области стартовал проект по установке в регионе станций мониторинга загрязнения воздуха, чтобы проанализировать влияние промышленности на то, чем мы дышим.
Первую станцию разместили в пгт Новые Беляры Лиманского района – рядом с портом Южный, Одесским припортовым заводом и несколькими мощными предприятиями. Об этом сообщил председатель ОГА Максим Куцый в Facebook.
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Фото: Facebook Максима Куцого
В ОГА подчеркивают, что выбранная локация – идеальное место, чтобы увидеть, как промышленность влияет на воздух, которым мы дышим.
Авторы проекта отмечают, что до конца года планируют установить еще одну такую систему в селе Александровка, ведь качество воздуха там также оставляет желать лучшего – рядом расположен порт Черноморска.
Фото: Facebook Максима Куцого