На Одещині стартував проєкт зі встановлення в регіоні станцій моніторингу забруднення повітря, аби проаналізувати вплив промисловості на те, чим ми дихаємо.

Першу станцію розташували в смт Нові Біляри Лиманського району – поруч з портом Южний, Одеським припортовим заводом та декількома потужними підприємствами. Про це повідомив голова ОДА Максим Куций у Facebook.

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Фото: Facebook Максима Куцого

В ОДА підкреслюють, що обрана локація – ідеальне місце, аби побачити, як промисловість впливає на повітря, яким ми дихаємо.

Автори проєкту зазначають, що до кінця року планують встановити ще одну таку систему у селі Олександрівка, адже якість повітря там також залишає бажати кращого – поруч розташований порт Чорноморську.

Фото: Facebook Максима Куцого

Наступним етапом буде посилення мобільної лабораторії, яка дозволить спостерігати не лише за забрудненням повітря, а й за станом ґрунтових покривів та водойм. В ОДА наголосили, що такий підхід дозволить отримувати неупереджені дані та оперативно реагувати на забруднення.