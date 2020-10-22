Ми – те, чим ми дихаємо: на Одещині встановлюють системи моніторингу забруднення повітря
На Одещині стартував проєкт зі встановлення в регіоні станцій моніторингу забруднення повітря, аби проаналізувати вплив промисловості на те, чим ми дихаємо.
Першу станцію розташували в смт Нові Біляри Лиманського району – поруч з портом Южний, Одеським припортовим заводом та декількома потужними підприємствами. Про це повідомив голова ОДА Максим Куций у Facebook.
Не пропустіть: Рятуючи ліси: в Україні запустили систему, яка допоможе зупинити вирубки та пожежі
Фото: Facebook Максима Куцого
В ОДА підкреслюють, що обрана локація – ідеальне місце, аби побачити, як промисловість впливає на повітря, яким ми дихаємо.
Автори проєкту зазначають, що до кінця року планують встановити ще одну таку систему у селі Олександрівка, адже якість повітря там також залишає бажати кращого – поруч розташований порт Чорноморську.
Фото: Facebook Максима Куцого
-
Die another day: чому компаніям потрібно освоювати нові горизонти бізнесу5 жовтня , 20:46
-
Не як у "Зоряних війнах": науковці з'ясували, якими будуть космічні бої майбутнього18 жовтня , 17:26
-
Білл Гейтс розповів, як потрібно відповідати на питання "Чому ми повинні найняти саме вас?"20 жовтня , 10:57