Украинец Сергей Лисин создал очки, которые умеют считать калорийность принимаемой пищи и количество выпитой воды. Благодаря этой разработке ему удалось победить на Международной выставке инноваций в Женеве.

В 2021 году выставка инноваций происходила с 10 по 14 марта. В этом престижном конкурсе приняли участие изобретатели из 25 стран.

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Сергей – студент-первокурсник университета Твенте в Нидерландах и выпускник Политехнического лицея при КПИ имени Игоря Сикорского. Свою разработку он назвал Nutis.

Чтобы оценить количество калорий в блюде, его умным очкам нужны считанные секунды. К ним "привязано" приложение, которое показывает, сколько энергии потреблено и потрачено.

Обратите внимание! Чтобы протестировать приложение, нужно заполнить специальную форму. На телефоне должна быть установлена ​​операционная система Android (как минимум – версия 8.0).

Как работают очки Nutis

Нужно одеть очки и посмотреть у них на блюдо.

Устройство зафиксирует изображение и отправит его на сервер.

После этого состоится расчет калорийности блюда.

Соответствующая информация появится на экране мобильного.

Очки также могут посчитать количество потребленной воды.

Управлять инновационным устройством можно с помощью голоса.

Nutis даже можно настроить для поиска рецептов блюд.

Устройство показывает количество калорий на 100 граммов пищи. Приложение дает возможность сохранять свою историю питания, планировать индивидуальную диету, считать индекс массы тела.

Еще одно преимущество Nutis - встроенный трекер, который собирает данные о ходьбу, бег и тренировки. Благодаря этому система рассчитывает не только потребленные, но и потраченные калории.

Что стоит знать об изобретении украинца: смотрите видео

Пользователь может придать своему персональному тренеру доступ к мобильному приложению, чтобы тот мог контролировать его питания и физическую активность дистанционно.

Изобретатель о Nutis

По словам студента, очки "следят" за каждым приемом пищи, а в конце дня покажут анализ потребленных за день калорий. Это позволяет контролировать рацион.

Это будет полезно не только тем, кто заботится о своей фигуре. Но и, например, людям с аллергией или больным диабетом,

– пояснил Лисин.

"Приложение сможет подсказать, какие продукты этим людям можно есть, а от каких наоборот лучше отказаться", – подчеркнул украинский разработчик.