Українець Сергій Лисін створив окуляри, які вміють рахувати калорійність спожитої їжі та кількість випитої води. Завдяки цій розробці йому вдалося перемогти на Міжнародній виставці інновацій у Женеві.

У 2021 році виставка інновацій відбувалася з 10 по 14 березня. У цьому престижному конкурсі взяли участь винахідники із 25 країн.

До теми Українська школярка створила додаток й перемогла на міжнародній виставці

Сергій є студентом-першокурсником Університету Твенте у Нідерландах, він є випускником Політехнічного ліцею при КПІ імені Ігоря Сікорського. Свою розробку він назвав Nutis.

Аби оцінити кількість калорій у страві, його розумним окулярам потрібні лічені секунди. До них "прив'язаний" додаток, який показує, скільки енергії спожито та витрачено.

Зверніть увагу! Аби протестувати додаток, потрібно заповнити спеціальну форму. На телефоні повинна бути встановлена операційна система Android (щонайменше – версія 8.0).

Як працюють окуляри Nutis

Потрібно одягнути окуляри та подивитися у них на страву.

Пристрій зафіксує зображення та відправить його на сервер.

Після цього відбудеться обрахунок калорійності страви.

Відповідна інформація з'явиться на екрані мобільного.

Окуляри також можуть порахувати кількість спожитої води.

Керувати інноваційним пристроєм можна за допомогою голосу.

Nutis навіть можна налаштувати для пошуку рецептів страв.

Пристрій показує кількість калорій на 100 грамів їжі. Додаток дає можливість зберігати свою історію харчування, планувати індивідуальну дієту, рахувати індекс маси тіла.

Ще одна перевага Nutis – вбудований трекер, який збирає дані про ходьбу, біг та тренування. Завдяки цьому система обраховує не лише спожиті, а й витрачені калорії.

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Користувач може надати своєму персональному тренеру доступ до мобільного застосунку, аби той міг контролювати його харчування та фізичну активність дистанційно.

Винахідник про Nutis

За словами студента, окуляри "стежать" за кожним прийомом їжі, а наприкінці дня покажуть аналіз спожитих за день калорій. Це дозволяє контролювати раціон.

Це буде корисно не лише тим, хто турбується про свою фігуру. А й, наприклад, людям з алергією чи хворим на діабет,

– пояснив Лисін.

"Застосунок зможе підказати, які продукти цим людям можна їсти, а від яких навпаки краще відмовитись", – підкреслив український розробник.