Украинская школьница создала приложение и победила на международной выставке
11-классница из Полтавы Александра Балицкая завоевала "золото" на престижной международной выставке Malaysia Technology Expo 2021. Она разработала мобильное приложение "Карта растений-аллергенов".
Malaysia Technology Expo 2021 прошла в Куала Лумпур с 22 по 26 марта. Это – одна из самых известных международных выставок в Азии.
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В 2021 году мероприятие провели в режиме онлайн – все из-за пандемии коронавируса COVID-19. Одной из участниц выставки была украинка Александра Балицкая.
Очень горды тем, что ученица 11-В класса Полтавской гимназии №33 завоевала золотую медаль в категории Asian Youth Innovation Awards 2021,
– сообщили в Полтавской ОГА.
Там отметили, что девушка уже третий год занимается научными исследованиями вместе со своей наставницей, учительницей информатики – Кривко.
Это – не первая победа украинки
- Балицкая – двукратный победитель II и III этапов Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН.
- Украинская школьница хорошо владеет английским языком, поэтому она смогла успешно выступить на международных соревнованиях.
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