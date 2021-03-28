11-классница из Полтавы Александра Балицкая завоевала "золото" на престижной международной выставке Malaysia Technology Expo 2021. Она разработала мобильное приложение "Карта растений-аллергенов".

Malaysia Technology Expo 2021 прошла в Куала Лумпур с 22 по 26 марта. Это – одна из самых известных международных выставок в Азии.

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В 2021 году мероприятие провели в режиме онлайн – все из-за пандемии коронавируса COVID-19. Одной из участниц выставки была украинка Александра Балицкая.

Очень горды тем, что ученица 11-В класса Полтавской гимназии №33 завоевала золотую медаль в категории Asian Youth Innovation Awards 2021,

– сообщили в Полтавской ОГА.

Там отметили, что девушка уже третий год занимается научными исследованиями вместе со своей наставницей, учительницей информатики – Кривко.

Это – не первая победа украинки