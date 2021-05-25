Еще в сентябре 2018 такую ​​инициативу воплотил город Дюнкерк, расположенный на севере Франции. 200 тысячам горожан предоставили бесплатный доступ к 18 автобусных маршрутов.

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Идею воплощали в реальность под руководством мэра Патриса Вергрите, который имеет докторскую степень в городском планировании. Такая политика "оживила" бывший промышленный порт.

Инициативу профинансировали благодаря небольшому увеличению налога на бизнес. Среди положительных последствий – снижение выбросов углерода.

Каким был результат

Количество пассажиров увеличилось на 60% в течение недели и вдвое на выходных – говорилось о почти 50 тысячах поездок в день.

48% новых пользователей общественного транспорта в городе заявили, что регулярно используют его вместо своих автомобилей.

Что же ожидает Париж

Мнения экспертов расходятся относительно того, сможет такой большой город как Париж повторить модель бесплатного проезда в Дюнкерке. Сторонники утверждают, что это:

уменьшит выбросы углерода и загрязнение воздуха;

снизит нагрузку на малообеспеченные семьи;

создаст более устойчивую модель финансирования на будущее.

Зато критики выступают против, указывая на серьезные проблемы, связанные с переносом политики, проверенной в малых городах на мегаполисы.

Интересно! В 2013 году эстонский город Таллин стал первой столицей ЕС, которая осуществила этот переход. А в 2020 году Люксембург стал первой страной, которая предложила полностью бесплатный общественный транспорт.

Предвыборная кампания Одри Пулвар

Одри Пулвар, которая сейчас является заместителем мэра Парижа, сделала ставку на бесплатный общественный транспорт как ключевое обещание на региональных выборах.

Она стремится возглавить регион Иль-де-Франс, где проживает 12 миллионов жителей и который охватывает 8 французских департаментов, включая Париж.



Французский политик Одри Пулвар / Фото AFP

Согласно предложениям Пулвар, переход нужно осуществлять постепенно. Сначала транспорт станет бесплатным для детей до 18 лет, студентов и безработных.

А уже потом эта политика будет распространяться и на всех жителей в выходные. Ежедневно можно будет ездить в транспорте и не оплачивать проезд до 2026 года.