Сейчас говорится о дорогах общего пользования. Чтобы документ вступил в силу, его еще должны утвердить в Бундесрате.
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В немецком правительстве заявили, если закон примут, он станет первой в мире правовой базой для интеграции автономных транспортных средств в регулярное движение.
Министр транспорта Андреас Шойер высоко оценил принятие законопроекта в Бундестаге. Он призвал как можно скорее ввести его в действие.
Німеччина першою у світі виведе автономні транспортні засоби з дослідницьких лабораторій на вулиці. Ми за крок до цієї мети,
– наголосив він.
Представники німецької автомобільної промисловості також привітали цей крок. Його розглядають як хорошу можливість, аби стати "лідером світового ринку" у цій галузі.
Законопроєкт дозволить вводити в експлуатацію:
- маршрутні автобуси без водіїв;
- автономні автобуси громадського транспорту, які їздитимуть по заданих маршрутах;
- крім цього, автономному транспорту дозволять перевозити товари.
Безпілотні авто будуть дозволені й у звичайному русі. Втім, за прогнозами експертів, потрібні роки, перш ніж такі з'являться на ринку.