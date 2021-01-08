Итальянский архитектор Лука Курчи разработал план вертикального города, высотой 750 метров, который мог бы вместить до 200 тысяч человек. Его могут построить в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам архитектора, небоскребы помогут справиться с разрастанием городов и их перенаселением, а также остановить разрушение центральных районов, вызванное перемещением людей в пригороды, об этом пишет Hotelier Middle East.

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Проект получил название The Link. Он предусматривает, что 200-этажные дома будут соединены между собой, а на их балконах будет расти зелень. Это может быть расширенной версии Vertical Forest, построенного в Милане в 2014 году.

Что известно об архитекторе? Лука Курчи преподает градостроительство и дизайн интерьера в кампусе Университета Бахчешехир в Риме. В 2011 году Apple попросила архитектора спроектировать их магазины в Италии. Также он создал пешеходный мост через Сену в Париже.

Сначала проект The Link представили на саммите в Дубае в 2019 году. Теперь, как заявляет Курчи, государственный и частный секторы в ОАЭ заинтересованы в его реализации.

Детали о The Link

Построение поселения, вероятно, обойдется в миллиарды долларов. Однако архитектор убежден, что экологические выгоды будут огромными, а стоимость расширения города также будет умеренной.



Инновационный город хотят построить в ОАЭ / Фото Profimedia



Такой вид может иметь вертикальный город в ОАЭ / Фото Profimedia



Масштабный проект итальянского архитектора / Фото Profimedia

The Link могло бы состоять из одного 300-этажного здания, которое вмещало бы в 100 тысяч человек и нескольких меньших, в которых разместилось бы столько же жителей.

Все удобства намерены разместить на расстоянии не более 5 этажей, а в The Link расположили бы офисы правительственных департаментов, образовательные и медицинские центры.

В планах также добавить гостиницы, спа-центры, тренажерные залы и торговые центры. Экологическая эффективность включает систему искусственного интеллекта для регулирования температуры, уровня CO2 и влажности.