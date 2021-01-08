В ОАЭ хотят построить 300-этажный вертикальный город: фото проекта поражают
Итальянский архитектор Лука Курчи разработал план вертикального города, высотой 750 метров, который мог бы вместить до 200 тысяч человек. Его могут построить в Объединенных Арабских Эмиратах.
По словам архитектора, небоскребы помогут справиться с разрастанием городов и их перенаселением, а также остановить разрушение центральных районов, вызванное перемещением людей в пригороды, об этом пишет Hotelier Middle East.
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Проект получил название The Link. Он предусматривает, что 200-этажные дома будут соединены между собой, а на их балконах будет расти зелень. Это может быть расширенной версии Vertical Forest, построенного в Милане в 2014 году.
Сначала проект The Link представили на саммите в Дубае в 2019 году. Теперь, как заявляет Курчи, государственный и частный секторы в ОАЭ заинтересованы в его реализации.
Детали о The Link
Построение поселения, вероятно, обойдется в миллиарды долларов. Однако архитектор убежден, что экологические выгоды будут огромными, а стоимость расширения города также будет умеренной.
Инновационный город хотят построить в ОАЭ / Фото Profimedia
Такой вид может иметь вертикальный город в ОАЭ / Фото Profimedia
Масштабный проект итальянского архитектора / Фото Profimedia
The Link могло бы состоять из одного 300-этажного здания, которое вмещало бы в 100 тысяч человек и нескольких меньших, в которых разместилось бы столько же жителей.
Все удобства намерены разместить на расстоянии не более 5 этажей, а в The Link расположили бы офисы правительственных департаментов, образовательные и медицинские центры.
В планах также добавить гостиницы, спа-центры, тренажерные залы и торговые центры. Экологическая эффективность включает систему искусственного интеллекта для регулирования температуры, уровня CO2 и влажности.
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