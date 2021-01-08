Італійський архітектор Лука Курчі розробив план вертикального міста, заввишки 750 метрів, яке могло би вмістити до 200 тисяч людей. Його можуть спорудити в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами архітектора, хмарочоси допоможуть впоратися з розростанням міст та їхнім перенаселенням, а також зупинити руйнування центральних районів, викликане переміщенням людей в передмістя, про це пише Hotelier Middle East.

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Проєкт отримав назву The Link. Він передбачає, що 200-поверхові будинки будуть з'єднані між собою, а на їхніх балконах ростиме зелень. Це може бути розширеною версією Vertical Forest, побудованого у Мілані у 2014 році.

Що відомо про архітектора? Лука Курчі викладає містобудування та дизайн інтер'єру у кампусі Університету Бахчешехір в Римі. У 2011 році Apple попросила архітектора спроєктувати їхні магазини в Італії. Також він створив пішохідний міст через Сену у Парижі.

Спочатку проєкт The Link представили на саміті у Дубаї у 2019 році. Тепер, як заявляє Курчі, державний та приватний сектори в ОАЕ зацікавлені у його реалізації.

Деталі про The Link

Побудова поселення, ймовірно, обійдеться у мільярди доларів. Проте архітектор переконаний, що екологічні вигоди будуть величезними, а вартість розширення міста також буде помірною.



Інноваційне місто хочуть спорудити в ОАЕ / Фото Profimedia



Такий вигляд може мати вертикальне місто в ОАЕ / Фото Profimedia



Масштабний проєкт італійського архітектора / Фото Profimedia

The Link могло б складатися з одного 300-поверхового приміщення, яке вміщало б до 100 тисяч людей, та кількох менших, в яких розмістилося б стільки ж мешканців.

Усі зручності маю намір розмістити на відстані не більше 5 поверхів, а у The Link розташували б офіси урядових департаментів, освітні та медичні центри.

У планах також додати готелі, спа-центри, тренажерні зали та торгові центри. Екологічна ефективність включає систему штучного інтелекту для регулювання температури, рівня CO2 та вологості.