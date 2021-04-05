В Украине представили интерактивное мобильное приложение, благодаря которому можно посетить Чернобыль. Виртуальный гид Chornobyl App – первое официальное мобильное приложение о зоне отчуждения.

Символично, что презентация проекта состоялась накануне 35 годовщины со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Одна из главных задач приложения – сохранить память и культурное наследие.

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Что в приложении

В интерактивный виртуальный гид вошли:

рассекреченные документы из архивов КГБ;

данные об уровне загрязненности территории на сегодня и в 1986 году;

аудио-гиды;

фото, 360-видео и 3d-модели известных объектов в зоне отчуждения;

AR-технология, с помощью которой можно отсканировать тот или иной объект и поставить его, к примеру, на стол.

Приложение ориентировано на туристов, которые едут в зону отчуждения, или не могут посетить ее из-за карантинных ограничений. Кроме того, приложение пригодится школьникам, которые интересуются Чернобылем и его историей, но не могут посетить это место, пока не станут совершеннолетними. Chornobyl App состоит из трех разделов:

"Осознать" – единственный источник правдивой информации, которая постоянно проверяется; "Исследовать" – виртуальный гид по зоне отчуждения с подробной информацией о ключевых объектах; "Решиться" – готовит гостей к путешествию в зону отчуждения.

Мурал рядом с реактором, который "оживает" / Фото НВ

Для того чтобы показать всему миру, что мы здесь имеем, мы проводили лазерное сканирование объектов, которые мы здесь имеем. Это только начало этого диджитального хранения культурного наследия Чернобыля,

– рассказывает куратор цифрового арт-проекта ARTEFACТ Светлана Коршунова.

По словам разработчиков, над проектом начали работать в 2019 году. Прототип приложения с AR-технологией показали в США на фестивале Burning Man. Впоследствии стало ясно, что разработка полноценного, комплексного и детального мобильного приложения – чрезвычайно важная и актуальная инициатива.

Специалисты работали над приложением в партнерстве с Национальным музеем Чернобыля, отраслевыми архивами СБУ, Государственным агентством по управлению зоной отчуждения и другими структурами.

Chornobyl App можно скачать в Apple Store и Play Market. Пользоваться приложением можно без подключения к интернету. Сейчас оно работает на английском и украинском языках.

Справка: 26 апреля 1986 на Чернобыльской АЭС произошел роковой взрыв четвертого энергоблока, в результате которого реактор был полностью разрушен. Уровень радиационного загрязнения достиг критического уровня, поэтому жителей Чернобыля, Припяти и сел в 30-километровом радиусе пришлось немедленно эвакуировать. В результате трагедии люди потеряли свое жилье и никогда не возвращались домой. Эксперты считают, что незаселенная территория является непригодной для жизни до сих пор.