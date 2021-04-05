Минуло 35 років: про Чорнобиль розробили мобільний додаток з доповненою реальністю
В Україні представили інтерактивний мобільний додаток, завдяки якому можна відвідати Чорнобиль. Віртуальний гід Chornobyl App – перший офіційний мобільний застосунок про зону відчуження.
Джерело:НВ
Символічно, що презентація проєкту відбулася напередодні 35 річниці від дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Одне з головних завдань додатку – зберегти пам'ять та культурну спадщину.
Читайте також Українська школярка створила додаток й перемогла на міжнародній виставці
Що в застосунку
До інтерактивного віртуального гіда увійшли:
- розсекречені документи з архівів КДБ;
- дані про рівень забрудненості території станом на сьогодні та у 1986 році;
- аудіа-гіди;
- фото, 360-відео та 3d-моделі відомих об'єктів у зоні відчуження;
- AR-технологія, за допомогою якої можна відсканувати той чи інший об'єкт і поставити його, до прикладу, на стіл;
Додаток орієнтований на туристів, які їдуть в зону відчуження, або не можуть відвідати її через карантинні обмеження. Крім того, додаток стане у пригоді школярам, які цікавляться Чорнобилем та його історією, але не можуть відвідати це місце, допоки не стануть повнолітніми. Chornobyl App складається з трьох розділів:
- "Усвідомити" – єдине джерело правдивої інформації, яка постійно перевіряється;
- "Дослідити" – віртуальний гід зоною відчуження з детальною інформацією про ключові об'єкти;
- "Наважитися" – готує гостей до подорожі в зону відчуження.
Мурал поряд із реактором, який "оживає" / Фото НВ
Для того, щоб показати всьому світу, що ми тут маємо, ми проводили лазерне сканування об'єктів, які ми тут маємо. Це лише початок цього діджитального зберігання культурної спадщини Чорнобиля,
– розповідає кураторка цифрового арт-проекту ARTEFACТ Світлана Коршунова.
За словами розробників, над проєктом почали працювати у 2019 році. Прототип застосунку з AR-технологією показали у США на фестивалі Burning Man. Згодом стало зрозуміло, що розробка повноцінного, комплексного та деталізованого мобільного додатку – надзвичайно важлива та актуальна ініціатива.
Фахівці працювали над застосунком у партнерстві з Національним музеєм Чорнобиля, галузевими архівами СБУ, Державним агентством з управління зоною відчуження та іншими структурами.
Chornobyl App можна звантажити в Apple Store та Play Market. Користуватися додатком можна без підключення до інтернету. Наразі він працює англійською і українською мовами.
Поділитися новиною