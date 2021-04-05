В Україні представили інтерактивний мобільний додаток, завдяки якому можна відвідати Чорнобиль. Віртуальний гід Chornobyl App – перший офіційний мобільний застосунок про зону відчуження.

Символічно, що презентація проєкту відбулася напередодні 35 річниці від дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Одне з головних завдань додатку – зберегти пам'ять та культурну спадщину.

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Що в застосунку

До інтерактивного віртуального гіда увійшли:

розсекречені документи з архівів КДБ;

дані про рівень забрудненості території станом на сьогодні та у 1986 році;

аудіа-гіди;

фото, 360-відео та 3d-моделі відомих об'єктів у зоні відчуження;

AR-технологія, за допомогою якої можна відсканувати той чи інший об'єкт і поставити його, до прикладу, на стіл;

Додаток орієнтований на туристів, які їдуть в зону відчуження, або не можуть відвідати її через карантинні обмеження. Крім того, додаток стане у пригоді школярам, які цікавляться Чорнобилем та його історією, але не можуть відвідати це місце, допоки не стануть повнолітніми. Chornobyl App складається з трьох розділів:

"Усвідомити" – єдине джерело правдивої інформації, яка постійно перевіряється; "Дослідити" – віртуальний гід зоною відчуження з детальною інформацією про ключові об'єкти; "Наважитися" – готує гостей до подорожі в зону відчуження.

Мурал поряд із реактором, який "оживає" / Фото НВ

Для того, щоб показати всьому світу, що ми тут маємо, ми проводили лазерне сканування об'єктів, які ми тут маємо. Це лише початок цього діджитального зберігання культурної спадщини Чорнобиля,

– розповідає кураторка цифрового арт-проекту ARTEFACТ Світлана Коршунова.

За словами розробників, над проєктом почали працювати у 2019 році. Прототип застосунку з AR-технологією показали у США на фестивалі Burning Man. Згодом стало зрозуміло, що розробка повноцінного, комплексного та деталізованого мобільного додатку – надзвичайно важлива та актуальна ініціатива.

Фахівці працювали над застосунком у партнерстві з Національним музеєм Чорнобиля, галузевими архівами СБУ, Державним агентством з управління зоною відчуження та іншими структурами.

Chornobyl App можна звантажити в Apple Store та Play Market. Користуватися додатком можна без підключення до інтернету. Наразі він працює англійською і українською мовами.

Довідка: 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС стався фатальний вибух четвертого енергоблоку, в результаті якого реактор було повністю зруйновано. Рівень радіаційного забруднення досяг критичного рівня, тож мешканців Чорнобиля, Прип'яті та сіл у 30-кілометровому радіусі довелося негайно евакуювати. Внаслідок трагедії люди втратили своє житло і ніколи не поверталися додому. Експерти вважають, що незаселена територія є непридатною для життя досі.