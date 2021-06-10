Новый уровень комфорта: кто получит бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Интерсити+

В Украине запускают акцию для пассажиров Укрзализныци. В течение почти трех месяцев каждый желающий сможет получить доступ к просмотру фильмов в поездах Интерсити+.

С 10 июня и до конца лета пассажиры, которые рассчитались за билеты на поезд картой Visa в ПриватБанке, могут получить промокод на бесплатный доступ к фильмотеке Sweet TV во всех поездах Интерсити+.

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О проекте

Общеизвестно, что в поездах Интерсити+ есть проблемы с мобильной связью. Некоторые пассажиры привыкли готовиться к путешествию заранее – брать с собой книгу или загружать фильмы. Другим остается смотреть в окно. Укрзализныця, Visa, ПриватБанк и Sweet TV разработали эффективное решение – путешественники смогут просматривать любимое кино в дороге.

Как получить доступ

Чтобы получить доступ к просмотру фильмов, пассажирам необходимо приобрести билет на поезд через ПриватБанк. Это можно сделать:

в приложении Приват24;

с помощью вебверсии Приват24;

на сайте bilet.pb.ua;

в терминале самообслуживания;

в отделении банка.

Билет необходимо оплатить картой Visa. После успешного выполнения этих шагов пассажир получает сообщение с промокодом на 100% скидку. Его нужно ввести непосредственно в Интерсити+, подключившись к железнодорожной фильмотеке Sweet TV через QR-коды в вагонах.

Сейчас фильмотека Укрзализныци насчитывает около 5 000 фильмов и сериалов. Кроме того, она обновляется еженедельно, поэтому каждый пассажир сможет выбрать контент в соответствии с собственными предпочтениями.

В течение всей акции пассажиры будут получать скидки для каждого путешествия по железной дороге. Просмотр фильмов со скидкой доступен только во время поездки в Интерсити+.

Проект является результатом сотрудничества Укрзализныци, Visa, ПриватБанка и онлайн-кинотеатра Sweet TV. Разработчики достигли поставленной цели благодаря установлению в поездах Интерсити+ мощных серверов, что раздают контент Sweet TV на людей, которые приобрели билеты через ПриватБанк с карточкой Visa.