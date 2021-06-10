С 10 июня и до конца лета пассажиры, которые рассчитались за билеты на поезд картой Visa в ПриватБанке, могут получить промокод на бесплатный доступ к фильмотеке Sweet TV во всех поездах Интерсити+.
На тему Укрзализныця запустила онлайн-библиотеку: она насчитывает 5 000 книг
О проекте
Общеизвестно, что в поездах Интерсити+ есть проблемы с мобильной связью. Некоторые пассажиры привыкли готовиться к путешествию заранее – брать с собой книгу или загружать фильмы. Другим остается смотреть в окно. Укрзализныця, Visa, ПриватБанк и Sweet TV разработали эффективное решение – путешественники смогут просматривать любимое кино в дороге.
Как получить доступ
Чтобы получить доступ к просмотру фильмов, пассажирам необходимо приобрести билет на поезд через ПриватБанк. Это можно сделать:
- в приложении Приват24;
- с помощью вебверсии Приват24;
- на сайте bilet.pb.ua;
- в терминале самообслуживания;
- в отделении банка.
Билет необходимо оплатить картой Visa. После успешного выполнения этих шагов пассажир получает сообщение с промокодом на 100% скидку. Его нужно ввести непосредственно в Интерсити+, подключившись к железнодорожной фильмотеке Sweet TV через QR-коды в вагонах.
Сейчас фильмотека Укрзализныци насчитывает около 5 000 фильмов и сериалов. Кроме того, она обновляется еженедельно, поэтому каждый пассажир сможет выбрать контент в соответствии с собственными предпочтениями.
В течение всей акции пассажиры будут получать скидки для каждого путешествия по железной дороге. Просмотр фильмов со скидкой доступен только во время поездки в Интерсити+.