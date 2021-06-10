Із 10 червня і до кінця літа пасажири, які розраховуються за квитки на потяг карткою Visa у ПриватБанку, можуть отримати промокод на безкоштовний доступ до фільмотеки Sweet TV в усіх поїздах Інтерсіті+.

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Про проєкт

Загальновідомо, що у потягах Інтерсіті+ є проблеми із мобільним зв'язком. Деякі пасажири звикли готуватися до подорожі заздалегідь – брати з собою книжку або ж завантажувати фільми. Іншим залишається дивитися у вікно. Укрзалізниця, Visa, ПриватБанк та Sweet TV розробили дієве рішення – мандрівники матимуть змогу переглядати улюблене кіно у дорозі.

Як отримати доступ

Щоб отримати доступ до перегляду фільмів, пасажирам потрібно придбати квиток на поїзд через ПриватБанк. Це можна зробити:

у додатку Приват24;

за допомогою вебверсії Приват24;

на сайті bilet.pb.ua;

у терміналі самообслуговування;

у відділенні банку.

Квиток необхідно оплатити карткою Visa. Після успішного виконання цих кроків пасажир отримує повідомлення із промокодом на 100% знижку. Його потрібно ввести безпосередньо в Інтерсіті+, під'єднавшись до залізничної фільмотеки Sweet TV через QR-коди у вагонах.

Наразі фільмотека Укрзалізниці нараховує близько 5 тисяч фільмів та серіалів. Крім того, вона оновлюється щотижня, тож кожен пасажир зможе обрати контент відповідно до власних вподобань.

Впродовж усієї акції пасажири отримуватимуть знижки для кожної мандрівки залізницею. Перегляд фільмів за знижкою доступний лише під час поїздки в Інтерсіті+.