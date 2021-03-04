Nimbus представил уникальный трицикл: маневреный и безопасный
Стартап Nimbus, базирующейся в Мичигане, разработал электрическое трехколесное транспортное средство, которое сочетает маневренность мотоцикла и безопасность автомобиля. Вероятно, прототип Nimbus Halo был вдохновлен концепцией i-Road от Toyota.
Источник:New Atlas
Электрический Nimbus Halo имеет два посадочных места, которые расположены друг за другом. Компактный трицикл создан из стали и алюминия в сочетании с термопластичной оболочкой. Кроме того, способность передних колес наклоняться улучшает управляемость и уменьшает шансы на опрокидывание.
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Nimbus Halo оснащен тремя подушками безопасности, автоматическим экстренным торможением и системой предварительного предотвращения выхода из полосы движения.
Электрический трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus
Характеристики трехколесного электрического Nimbus Halo:
- снаряженная масса составляет 290 килограммов;
- разгоняется до 48 километров в час всего за 2,9 секунды;
- максимальная скорость – 80 километров в час;
- литиевая аккумуляторная батарея на 8,1 кВт-ч, благодаря которой транспорт может пройти до 126 километров на одном заряде;
- длина Nimbus Halo составляет 2,3 метра, а ширина – 0,8 метра.
Электрический трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus
Дополнительные функции
Nimbus Halo оснащен: автоматической системой парковки, отоплением, аудиосистемой, динамиками Bluetooth, освещением, а также кондиционером и сенсорным центром управления (за доплату).
Электрический трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus
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