Стартап Nimbus, базирующейся в Мичигане, разработал электрическое трехколесное транспортное средство, которое сочетает маневренность мотоцикла и безопасность автомобиля. Вероятно, прототип Nimbus Halo был вдохновлен концепцией i-Road от Toyota.

Электрический Nimbus Halo имеет два посадочных места, которые расположены друг за другом. Компактный трицикл создан из стали и алюминия в сочетании с термопластичной оболочкой. Кроме того, способность передних колес наклоняться улучшает управляемость и уменьшает шансы на опрокидывание.

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Nimbus Halo оснащен тремя подушками безопасности, автоматическим экстренным торможением и системой предварительного предотвращения выхода из полосы движения.

Электрический трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus

Характеристики трехколесного электрического Nimbus Halo:

снаряженная масса составляет 290 килограммов;

разгоняется до 48 километров в час всего за 2,9 секунды;

максимальная скорость – 80 километров в час;

литиевая аккумуляторная батарея на 8,1 кВт-ч, благодаря которой транспорт может пройти до 126 километров на одном заряде;

длина Nimbus Halo составляет 2,3 метра, а ширина – 0,8 метра.

Электрический трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus

Дополнительные функции

Nimbus Halo оснащен: автоматической системой парковки, отоплением, аудиосистемой, динамиками Bluetooth, освещением, а также кондиционером и сенсорным центром управления (за доплату).

Электрический трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus

По информации разработчиков, Nimbus Halo будет стоить 6 420 долларов. Ожидается, что поставки начнутся в 2022 году для США, Европы и Латинской Америки. В азиатские страны Nimbus Halo попадет в начале 2023 года.