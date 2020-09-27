Мичиганский университет объявил, что откроет новый колледж инноваций и технологий. Учебное подразделение откроется осенью 2021 для обучения и подготовки студентов к карьере в новых отраслях технологий.

Студенты школы смогут получить степень бакалавра в области технологий, готовясь к трудоустройству в автомобилестроении, производстве, искусственном интеллекте, здравоохранении, аэрокосмической отрасли, кибербезопасности и других секторах, пишет edscoop.

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Будущее, которое требует высоких технологий, требует от нас подготовки выпускников к разработке и применению новых технологий на пользу общества, – заявила в пресс-релизе канцлер UM-Flint Деба Дутта.

UM-Flint, University of Michigan / Detroit Free Press

Прогнозируют, что за следующие десятилетия занятость в области компьютерных и информационных технологий значительно возрастет. Так, по данным Бюро статистики труда, к 2029 году откроется более 500 000 новых рабочих мест.

Чтобы создать кадровый резерв для талантов, который может подготовить студентов к этим работам, другие университеты по всей стране также запускают новые программы в областях, связанных с технологиями, в частности: Университет Бельвю, Университет Северного Техаса и Пенсильваньский университет.