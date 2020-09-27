Університет Мічигану оголосив, що відкриє новий коледж інновацій та технологій. Навчальний підрозділ відкриється восени 2021 року для навчання та підготовки студентів до кар'єри в нових галузях технологій.

Студенти школи матимуть можливість здобути ступінь бакалавра в галузі технологій, готуючись до працевлаштування в автомобілебудуванні, виробництві, штучному інтелекті, охороні здоров'я, аерокосмічній галузі, кібербезпеці та інших секторах, пише edscoop.

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Майбутнє, що потребує високих технологій, вимагає від нас підготовки випускників до розробки та застосування нових технологій на користь суспільства, – заявила в прес-релізі канцлер UM-Flint Деба Дутта.

UM-Flint, University of Michigan / Detroit Free Press

Прогнозують, що за наступні десятиліття зайнятість у галузі комп’ютерних та інформаційних технологій значно зросте. Так, за даними Бюро статистики праці, до 2029 року відкриється понад 500 000 нових робочих місць.

Щоб створити кадровий резерв для талантів, який може підготувати студентів до цих робіт, інші університети по всій країні також запускають нові програми в галузях, пов’язаних з технологіями, зокрема: Університет Бельвю, Університет Північного Техасу та університет Пенсильванії.