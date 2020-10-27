Французская компания Naval Group представила концепт электрической субмарины SMX31E. Проект предусматривает применение ряда инновационных технологий.

Если этот концепт не будет воплощено к 2040-х годам, некоторые из предложенных систем и технологий, скорее всего, могут заработать в других разработках компании, сообщает Naval News.

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Предыдущий концепт Naval Group

Заметим, что в 2018 году Naval Group представила концепт подводной лодки SMX31. Тогда конструкция была очень "радикальной", без паруса и кормового винта. Форма подводной лодки напоминала горбатого кита или кашалота.



Дизайн SMX31 кардинально отражается от современных подводных лодок / Фото Naval Group

В рамках военно-технической выставки Euronaval в 2020 году в Naval Group решили не показывать совершенно новую концепцию субмарины. Зато представили обновленную версию – SMX31.

Что известно о новой субмарине