Французька компанія Naval Group представила концепт електричної субмарини SMX31E. Проєкт передбачає застосування низки інноваційних технологій.

Якщо цей концепт не буде втілений до 2040-х років, деякі із запропонованих систем та технологій, скоріш за все, можуть запрацювати в інших розробках компанії, повідомляє Naval News.

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Попередній концепт Naval Group

Зауважимо, що у 2018 році Naval Group представила концепт підводного човна SMX31. Тоді конструкція була дуже "радикальною", без вітрила та кормового гвинта. Форма підводного човна нагадувала горбатого кита або кашалота.



Дизайн SMX31 кардинально відрізняється від сучасних підводних човнів / Фото Naval Group

У рамках військово-технічної виставки Euronaval у 2020 році у Naval Group вирішили не показувати абсолютно нову концепцію субмарини. Натомість представили оновлену версію – SMX31.

Що відомо про нову субмарину