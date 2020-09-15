Украинская компания запустила собственный дронопорт: впечатляющее видео
Компания A.Drones представила новую систему для хранения и управления беспилотными летательными аппаратами – дронами. Разработчики отмечают, что лишь несколько компаний в мире делают подобные вещи.
На создание и внедрение обычно уходят годы. Зато A.Drones удалось разработать прототип, протестировать материалы, программное обеспечение и воплотить проект в жизнь всего за три месяца. Сейчас разработчики перешли к глубоким испытаниям, рассказывают Крылья.
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ДронопортЭто автономная беспилотный система, содержащая коптер и так наземный бокс-дронопорт, в котором коптер сохраняется при необходимой температуре и влажности; там также заряжаются батареи; из него он автоматически взлетает и автоматически садится.
Что нужно знать о системе?
- Система может быть полностью автономной.
- Может работать по расписанию и реагировать на угрозы – так называемые запросы.
- Управлять системой может оператор.
- Может иметь на борту автономный коптер с радиусом действия до 10 км.
- Может иметь привязной дрон, что взлетает на высоту до 100 метров, что работает от провода.
- Систему можно устанавливать в поле – она будет работать от солнечных батарей или ветроэлектростанции.
- Работает на автомобиле, на морских и речных судах, на крышах зданий.
- Не требует обслуживания.
Система содержит:
- искусственный интеллект управления;
- нейронные сети;
- резервное электропитание;
- систему поиска неисправностей;
- климат-контроль;
- мониторинг погоды;
- механику;
- связь, в том числе спутниковый канал;
- компьютерное зрение.
Автономные дронопорты используются для мониторинга территорий, например – городской застройки, парков, лесов, полей в интересах противопожарной службы, полиции, экологов, лесничеств, сельхозпредприятий. Применяются в системе охраны аэропортов, атомных электростанций, военных складов, крупных предприятий, частных территорий, – отмечают представители компании A. Drones.