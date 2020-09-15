Компания A.Drones представила новую систему для хранения и управления беспилотными летательными аппаратами – дронами. Разработчики отмечают, что лишь несколько компаний в мире делают подобные вещи.

На создание и внедрение обычно уходят годы. Зато A.Drones удалось разработать прототип, протестировать материалы, программное обеспечение и воплотить проект в жизнь всего за три месяца. Сейчас разработчики перешли к глубоким испытаниям, рассказывают Крылья.

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Дронопорт Это автономная беспилотный система, содержащая коптер и так наземный бокс-дронопорт, в котором коптер сохраняется при необходимой температуре и влажности; там также заряжаются батареи; из него он автоматически взлетает и автоматически садится.

Что нужно знать о системе?

Система может быть полностью автономной. Может работать по расписанию и реагировать на угрозы – так называемые запросы. Управлять системой может оператор. Может иметь на борту автономный коптер с радиусом действия до 10 км. Может иметь привязной дрон, что взлетает на высоту до 100 метров, что работает от провода. Систему можно устанавливать в поле – она будет работать от солнечных батарей или ветроэлектростанции. Работает на автомобиле, на морских и речных судах, на крышах зданий. Не требует обслуживания.

Система содержит:

искусственный интеллект управления;

нейронные сети;

резервное электропитание;

систему поиска неисправностей;

климат-контроль;

мониторинг погоды;

механику;

связь, в том числе спутниковый канал;

компьютерное зрение.

Автономные дронопорты используются для мониторинга территорий, например – городской застройки, парков, лесов, полей в интересах противопожарной службы, полиции, экологов, лесничеств, сельхозпредприятий. Применяются в системе охраны аэропортов, атомных электростанций, военных складов, крупных предприятий, частных территорий, – отмечают представители компании A. Drones.