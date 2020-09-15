Компанія A.Drones представила нову систему для зберігання і управління безпілотними літальними апаратами – дронами. Представники компанії зазначають, що лише декілька компаній у світі розробляють подібні речі.

На створення й впровадження зазвичай йдуть роки. Натомість A.Drones вдалося розробити прототип, протестувати матеріали, програмне забезпечення та втілити проєкт в життя лише за три місяці. Наразі розробники перейшли до глибоких випробувань, розповідають Крила.

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Дронопорт Це автономна безпілотна система, що містить коптер і наземний бокс-дронопорт, у якому коптер зберігається за необхідних температури і вологості, заряджаються його батареї, з якого він автоматично злітає, і куди автоматично сідає.

Що потрібно знати про систему?

Система може бути повністю автономною. Може працювати за розкладом та реагувати на загрози – так звані запити. Управляти системою може оператор. Може мати на борту автономний коптер з радіусом дії до 10 км. Може мати прив’язний дрон, що злітає на висоту до 100 метрів, що працює від дроту. Систему можна встановлювати в полі – вона працюватиме від сонячних батарей або вітроелектростанції. Працює на автомобілі, на морських і річкових суднах, на дахах будівель. Не потребує обслуговування.

Система містить:

штучний інтелект управління;

нейронні мережі;

резервне електроживлення;

систему пошуку несправностей;

клімат-контроль;

моніторинг погоди;

механіку;

зв’язок, зокрема супутниковий канал;

комп’ютерний зір.

Автономні дронопорти використовуються для моніторингу територій, наприклад – міської забудови, парків, лісів, полів в інтересах протипожежної служби, поліції, екологів, лісництв, сільгосппідприємств. Застосовуються в системі охорони аеропортів, атомних електростанцій, військових складів, великих підприємств, приватних територій, – відзначають представники компанії A. Drones.