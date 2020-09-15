Українська компанія запустила власний дронопорт: вражаюче відео
Компанія A.Drones представила нову систему для зберігання і управління безпілотними літальними апаратами – дронами. Представники компанії зазначають, що лише декілька компаній у світі розробляють подібні речі.
На створення й впровадження зазвичай йдуть роки. Натомість A.Drones вдалося розробити прототип, протестувати матеріали, програмне забезпечення та втілити проєкт в життя лише за три місяці. Наразі розробники перейшли до глибоких випробувань, розповідають Крила.
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ДронопортЦе автономна безпілотна система, що містить коптер і наземний бокс-дронопорт, у якому коптер зберігається за необхідних температури і вологості, заряджаються його батареї, з якого він автоматично злітає, і куди автоматично сідає.
Що потрібно знати про систему?
- Система може бути повністю автономною.
- Може працювати за розкладом та реагувати на загрози – так звані запити.
- Управляти системою може оператор.
- Може мати на борту автономний коптер з радіусом дії до 10 км.
- Може мати прив’язний дрон, що злітає на висоту до 100 метрів, що працює від дроту.
- Систему можна встановлювати в полі – вона працюватиме від сонячних батарей або вітроелектростанції.
- Працює на автомобілі, на морських і річкових суднах, на дахах будівель.
- Не потребує обслуговування.
Система містить:
- штучний інтелект управління;
- нейронні мережі;
- резервне електроживлення;
- систему пошуку несправностей;
- клімат-контроль;
- моніторинг погоди;
- механіку;
- зв’язок, зокрема супутниковий канал;
- комп’ютерний зір.
Автономні дронопорти використовуються для моніторингу територій, наприклад – міської забудови, парків, лісів, полів в інтересах протипожежної служби, поліції, екологів, лісництв, сільгосппідприємств. Застосовуються в системі охорони аеропортів, атомних електростанцій, військових складів, великих підприємств, приватних територій, – відзначають представники компанії A. Drones.