В Чернобыльской зоне осталось немало мест с повышенным радиационным фоном. Для изучения этих территорий руководство заповедника решило привлечь современные технологии – там, где опасно быть человеку, будут использовать роботов и беспилотников.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник уже заключил соответствующее соглашение с украинской компанией A.Drones, об этом сообщили на фейсбук-странице учреждения.

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A.Drones – это инновационная компания, она занимается изготовлением беспилотников и роботизированных систем, которые могут работать на земле, в воде и над водой. В ближайшее время на территории заповедника проведут тестовые испытания техники.



Дроны и работы будут исследовать Чернобыль / Фото с фейсбук-страницы заповедника

Руководство заповедника надеется, что дроны и наземные работы помогут ученым исследовать флору и фауны, осуществлять мониторинг экосистем. А кроме этого, смогут быть полезны в борьбе с пожарами и браконьерами.

Справка. Весной на Киевщине горел Чернобыльский лес. Огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов. Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах.

Глава компании A.Drones Юрий Касьянов подчеркнул, что на территории заповедника есть места, где повышенный радиационный фон – человеку там находиться опасно. Там будет особенно целесообразно использовать роботизированную технику.

Такая работа сегодня может выполняться дистанционно и быть в значительной степени автоматизированной,

– отметили в сообщении.