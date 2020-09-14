Опасный Чернобыль: роботы будут исследовать места с высокой радиацией
В Чернобыльской зоне осталось немало мест с повышенным радиационным фоном. Для изучения этих территорий руководство заповедника решило привлечь современные технологии – там, где опасно быть человеку, будут использовать роботов и беспилотников.
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник уже заключил соответствующее соглашение с украинской компанией A.Drones, об этом сообщили на фейсбук-странице учреждения.
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A.Drones – это инновационная компания, она занимается изготовлением беспилотников и роботизированных систем, которые могут работать на земле, в воде и над водой. В ближайшее время на территории заповедника проведут тестовые испытания техники.
Дроны и работы будут исследовать Чернобыль / Фото с фейсбук-страницы заповедника
Руководство заповедника надеется, что дроны и наземные работы помогут ученым исследовать флору и фауны, осуществлять мониторинг экосистем. А кроме этого, смогут быть полезны в борьбе с пожарами и браконьерами.
Глава компании A.Drones Юрий Касьянов подчеркнул, что на территории заповедника есть места, где повышенный радиационный фон – человеку там находиться опасно. Там будет особенно целесообразно использовать роботизированную технику.
Такая работа сегодня может выполняться дистанционно и быть в значительной степени автоматизированной,
– отметили в сообщении.
Что известно о Чернобыльской катастрофе?
- В 1986 году на Чернобыльской атомной станции произошел взрыв, который привел к крупнейшей техногенной катастрофы человечества. В ночь на 26 апреля испытывали четвертый энергоблок ЧАЭС, но – неуспешно.
- Сначала советская власть хотела скрыть катастрофу и то, что реактор был неправильно спроектированный. Людей из города Припять начали эвакуировать только через 1,5 суток после взрыва.
- В первые недели после трагедии погибли почти все пожарные, которые первыми выехали тушить огонь. Впоследствии их похоронили в Москве. В общем трагедия унесла не менее 10 тысяч жизней, сотни тысяч потеряли здоровье.
- Через десятки лет после аварии зона отчуждения стала туристическим местом, куда приезжают на экскурсии люди со всего мира.