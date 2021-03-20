Вскоре в Объединенных Арабских Эмиратах начнутся испытания беспилотников, главное предназначение которых вызывать осадки. Беспилотники будут воздействовать на облака с помощью электрического тока, чтобы "заставить их" спровоцировать дождь.

Дело в том, что в стране остро стоит вопрос нехватки осадков. В связи с этим уровень воды опускается.

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В 2017 году правительство выделило 15 миллионов долларов на 9 различных проектов по усилению дождя. Страна уже использует технологию посева облаков, которая сбрасывает соль для причинения осадков.

О проекте

Новый проект направлен на изменение баланса электрического заряда на облачных каплях. Беспилотники оснащены полезной нагрузкой приборов для излучения электрического заряда и индивидуальными датчиками. Поэтому эти аппараты будут летать на небольшой высоте и доставлять электрический заряд в воздух молекулы, что будет стимулировать осадки.

Наш план состоит в том, чтобы убедить капельки воды в облаках слиться друг к другу, как сухие волосы к расческе, когда они встречают статическое электричество,

– отметил соавтор проекту и профессор Маартен Амба.

В результате капли будут "слипаться", становиться достаточно большими и выпадать как дождь.

Специалисты надеются привлечь большее финансирование для разработки большего БПЛА, чтобы обеспечить полезную нагрузку в долгосрочной перспективе.