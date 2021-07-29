Норвежцы строят на дне моря огромное хранилище для углекислого газа

Норвежцы взялись за масштабный проект. Они планируют построить гигантское хранилище углекислого газа на дне Северного моря. На это будут направлены 1,7 миллиарда евро.

Инновационный проект норвежцев называется Langskip. Отметим, что он является частью программы страны, направленной на выполнение Парижского соглашения о климате.

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Почему это важно

Норвежское правительство хочет, чтобы эта инициатива не только помогла в борьбе с глобальным потеплением. Там также надеются, что удастся обеспечить граждан тысячами новых рабочих мест.

Сокращение эмиссии углекислого газа – один из важных шагов, который позволит предотвратить климатические изменения. Ситуацию можно улучшить, в частности, перейдя на альтернативные источники энергии и заменив бензиновые авто на электрокары. Впрочем, труднее всего достичь сокращения выбросов СО2 в тяжелой промышленности, а именно – в производстве бетона.

. Именно на бетон приходится 8% мировой эмиссии парниковых газов, в целом на тяжелую промышленность –и более 20%.

Чтобы нейтрализовать вред, нанесенный окружающей среде численнмы предприятиями, предлагают улавливать и сохранять углекислый газ. Нужны немалые инвестиции и соответствующие геологические условия – все это может себе позволить Норвегия.

СО2 будут хранить глубоко в море

Улавливать углекислый газ планируют на цементном заводе Norcem в городе Бревик, что на юге страны. Далее его морем будут транспортировать в терминал в Ейгардене, после чего – по трубопроводу переместят на глубину около 2 600 метров ниже уровня дна.

Эксперты выяснили, сколько СО2 можно захоронить в континентальном шельфе. Говорится об огромном количестве – до 80 миллиардов тонн. Это еквивалентно эмиссии парниковых газов Норвегии за более тысячелетия.