Сооружение спроектировала, разработала и обслуживает компания Sembcorp Floating Solar Singapore в сотрудничестве с Советом по коммунальным предприятиям (PUB), который регулирует и контролирует систему водоснабжения в Сингапуре. Отмечают, что электроэнергии вырабатываемой на ферме, достаточно для обеспечения работы 5 местных водоочистных сооружений.

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О ферме

Плавучая солнечная ферма состоит из 122 000 солнечных панелей, расположенных на 10 островах. Общая площадь здания составляет 45 гектаров, что эквивалентно примерно 45 футбольным полям. Пиковая мощность – 60 мегаватт, что подается непосредственно в национальную сеть.

Особенности сооружения

разработчики применили фотоэлектрические модули с двойным стеклом для повышения прочности;

панели наклонены для оптимизации отвода дождевой воды;

с целью сохранения качества воды поплавки изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE), который устойчив к ультрафиолетовому излучению;

между солнечными панелями есть промежутки, которые улучшают воздушный поток и позволяют водным экосистемам достигать солнечного света;

аэраторы поддерживают уровень кислорода в воде, чтобы уменьшить влияние на биоразнообразие и качество воды в водохранилище;

панели закреплены на дне водохранилища с помощью швартовых тросов, чтобы ограничить движение при сильном ветре;

состояние панелей контролируют воздушные дроны, что экономит до 30% человеческого труда.

Кроме того, плавучие солнечные батареи получают выгоду от эффекта испарения воды, даже если они сами сокращают испарение, чтобы уменьшить потери воды из резервуара.

Сингапур установил амбициозную цель к 2030 году – достичь пиковой мощности солнечной энергии в 2 гигаватта. Сейчас подобные плавучие солнечные фермы строятся на водохранилищах Бедок и Нижний Селетар.