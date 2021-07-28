Сооружение спроектировала, разработала и обслуживает компания Sembcorp Floating Solar Singapore в сотрудничестве с Советом по коммунальным предприятиям (PUB), который регулирует и контролирует систему водоснабжения в Сингапуре. Отмечают, что электроэнергии вырабатываемой на ферме, достаточно для обеспечения работы 5 местных водоочистных сооружений.
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О ферме
Плавучая солнечная ферма состоит из 122 000 солнечных панелей, расположенных на 10 островах. Общая площадь здания составляет 45 гектаров, что эквивалентно примерно 45 футбольным полям. Пиковая мощность – 60 мегаватт, что подается непосредственно в национальную сеть.
Особенности сооружения
- разработчики применили фотоэлектрические модули с двойным стеклом для повышения прочности;
- панели наклонены для оптимизации отвода дождевой воды;
- с целью сохранения качества воды поплавки изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE), который устойчив к ультрафиолетовому излучению;
- между солнечными панелями есть промежутки, которые улучшают воздушный поток и позволяют водным экосистемам достигать солнечного света;
- аэраторы поддерживают уровень кислорода в воде, чтобы уменьшить влияние на биоразнообразие и качество воды в водохранилище;
- панели закреплены на дне водохранилища с помощью швартовых тросов, чтобы ограничить движение при сильном ветре;
- состояние панелей контролируют воздушные дроны, что экономит до 30% человеческого труда.
Сингапур установил амбициозную цель к 2030 году – достичь пиковой мощности солнечной энергии в 2 гигаватта. Сейчас подобные плавучие солнечные фермы строятся на водохранилищах Бедок и Нижний Селетар.