Інноваційний проєкт норвежців називається Langskip. Зазначимо, що він частиною програми країни, спрямованої на виконання Паризької угоди про клімат.

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Чому це важливо

Норвезький уряд прагне, аби ця ініціатива не лише допомогла у боротьбі з глобальним потеплінням. Там також сподіваються, що вдасться забезпечити громадян тисячами нових робочих місць.

Скорочення емісії вуглекислого газу – один із важливих кроків, який дасть можливість запобігти кліматичним змінам. Ситуацію можна покращити, зокрема, перейшовши на альтернативні джерела енергії та замінивши бензинові авто на електрокари. Втім, найпроблемніше досягнути скорочення викидів СО2 у важкій промисловості, а саме – у виробництві бетону.

Довідка. Саме на бетон припадає 8% світової емісії парникових газів, загалом на важку промисловість – аж понад 20%.

Аби нейтралізувати шкоду, завдану довкіллю численними підприємствами, пропонують уловлювати та зберігати вуглекислий газ. Потрібні чималі інвестиції та відповідні геологічні умови – все це може собі дозволити Норвегія.

СО2 зберігатимуть глибоко у морі

Уловлювати вуглекислий газ планують на цементному заводі Norcem у місті Бревік, що на півдні країни. Далі його морем транспортуватимуть у термінал в Ейгардене, після чого – по трубопроводу перемістять на глибину близько 2 600 метрів нижче рівня дна.

Експерти з'ясували, скільки СО2 можна захоронити у континентальному шельфі. Мовиться про величезну кількість – аж 80 мільярдів тонн. Це еквівалентно емісії парникових газів Норвегії за понад тисячоліття.