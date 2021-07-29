Инновационный проект норвежцев называется Langskip. Отметим, что он является частью программы страны, направленной на выполнение Парижского соглашения о климате.

Интересно Мощность поражает: Сингапур запустил плавучую солнечную ферму в Тенгеском водохранилище

Почему это важно

Норвежское правительство хочет, чтобы эта инициатива не только помогла в борьбе с глобальным потеплением. Там также надеются, что удастся обеспечить граждан тысячами новых рабочих мест.

Сокращение эмиссии углекислого газа – один из важных шагов, который позволит предотвратить климатические изменения. Ситуацию можно улучшить, в частности, перейдя на альтернативные источники энергии и заменив бензиновые авто на электрокары. Впрочем, труднее всего достичь сокращения выбросов СО2 в тяжелой промышленности, а именно – в производстве бетона.

Справка. Именно на бетон приходится 8% мировой эмиссии парниковых газов, в целом на тяжелую промышленность – и более 20%.

Чтобы нейтрализовать вред, нанесенный окружающей среде численнмы предприятиями, предлагают улавливать и сохранять углекислый газ. Нужны немалые инвестиции и соответствующие геологические условия – все это может себе позволить Норвегия.

СО2 будут хранить глубоко в море

Улавливать углекислый газ планируют на цементном заводе Norcem в городе Бревик, что на юге страны. Далее его морем будут транспортировать в терминал в Ейгардене, после чего – по трубопроводу переместят на глубину около 2 600 метров ниже уровня дна.

Эксперты выяснили, сколько СО2 можно захоронить в континентальном шельфе. Говорится об огромном количестве – до 80 миллиардов тонн. Это еквивалентно эмиссии парниковых газов Норвегии за более тысячелетия.