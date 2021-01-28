Японский автопроизводитель Nissan представил концепт автомобиля NV350. Транспортное средство объединяет дом на колесах и офисный модуль. Футуристический проект был представлен на Токийском автосалоне 2021.

Источник: Business Insider

Так, Nissan предлагает идеальное решение для удаленных работников – мобильный офис. Концептуальный автомобиль обеспечит все необходимое, в том числе комфортное рабочее место, компактную кофеварку и зону для отдыха.

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Чем особый автомобиль

Главное преимущество NV350 – выдвижной офисный модуль, который позволяет работать не только внутри транспортного средства, но и на свежем воздухе. Специализированное рабочее место укомплектовано столом, стулом, монитором, клавиатурой и мышью.

Концепт мобильного офиса NV350 от Nissan / Фото Nissan

Другие характеристики:

яркая подсветка;

напольное покрытие из прозрачного поликарбоната;

кофеварка, которая работает от инвертора;

электрические жалюзи;

ультрафиолетовое излучение в бардачке для дезинфекции предметов.

Концепт мобильного офиса NV350 от Nissan / Фото Nissan

Кроме того, крыша автомобиля оборудована зоной для отдыха, где можно сделать перерыв на чашечку ароматного кофе, уединиться и насладиться природой. Для абсолютного комфорта лаунж-зоны разработчики предусмотрели шезлонг, столик и зонтик, который защищает от солнечных лучей.

Концепт мобильного офиса NV350 от Nissan / Фото Nissan