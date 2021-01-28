Nissan представил концепт мобильного офиса: фото проекта
Японский автопроизводитель Nissan представил концепт автомобиля NV350. Транспортное средство объединяет дом на колесах и офисный модуль. Футуристический проект был представлен на Токийском автосалоне 2021.
Источник: Business Insider
Так, Nissan предлагает идеальное решение для удаленных работников – мобильный офис. Концептуальный автомобиль обеспечит все необходимое, в том числе комфортное рабочее место, компактную кофеварку и зону для отдыха.
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Чем особый автомобиль
Главное преимущество NV350 – выдвижной офисный модуль, который позволяет работать не только внутри транспортного средства, но и на свежем воздухе. Специализированное рабочее место укомплектовано столом, стулом, монитором, клавиатурой и мышью.
Концепт мобильного офиса NV350 от Nissan / Фото Nissan
Другие характеристики:
- яркая подсветка;
- напольное покрытие из прозрачного поликарбоната;
- кофеварка, которая работает от инвертора;
- электрические жалюзи;
- ультрафиолетовое излучение в бардачке для дезинфекции предметов.
Концепт мобильного офиса NV350 от Nissan / Фото Nissan
Концепт мобильного офиса NV350 от Nissan / Фото Nissan
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