Nissan представив концепт мобільного офісу: фото проєкту
Японський автовиробник Nissan представив концепт автомобіля NV350. Транспортний засіб об'єднує будинок на колесах та офісний модуль. Футуристичний проєкт презентували на Токійському автосалоні 2021.
Джерело: Business Insider
Так, Nissan пропонує ідеальне рішення для дистанційних працівників – мобільний офіс. Концептуальний автомобіль забезпечить усе необхідне, зокрема комфортне робоче місце, компактну кавоварку та зону для відпочинку.
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Чим особливий автомобіль
Головна перевага NV350 – висувний офісний модуль, який надає можливість працювати не лише всередині транспортного засобу, а й на свіжому повітрі. Спеціалізоване робоче місце укомплектоване столом, стільцем, монітором, клавіатурою і мишкою.
Концепт мобільного офісу NV350 від Nissan / Фото Nissan
Інші характеристики:
- яскрава підсвітка;
- підлогове покриття з прозорого полікарбонату;
- електричні жалюзі;
- кавоварка, яка працює від інвертора;
- ультрафіолетове випромінювання в бардачку для дезінфекції предметів.
Концепт мобільного офісу NV350 від Nissan / Фото Nissan
Концепт мобільного офісу NV350 від Nissan / Фото Nissan
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