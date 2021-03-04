Nimbus представив унікальний трицикл: маневрений та безпечний
Стартап Nimbus, що базується в Мічигані, розробив електричний триколісний транспортний засіб, який поєднує маневровість мотоцикла та безпечність автомобіля. Ймовірно, прототип Nimbus Halo був натхненний концепцією i-Road від Toyota.
Джерело:New Atlas
Електричний Nimbus Halo має два посадочних місця, які розташовані одне за одним. Компактний трицикл створений зі сталі та алюмінію в поєднанні з термопластичною оболонкою. Крім того, здатність передніх коліс нахилятися покращує керованість і зменшує шанси на перекидання.
Nimbus Halo оснащений трьома подушками безпеки, автоматичним екстреним гальмуванням та системою попереднього запобігання виходу зі смуги руху.
Електричний трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus
Характеристики триколісного електричного Nimbus Halo:
- споряджена маса становить 290 кілограмів;
- розганяється до 48 кілометрів за годину лише за 2,9 секунди;
- максимальна швидкість – 80 кілометрів за годину;
- літієва акумуляторна батарея на 8,1 кВт-год, завдяки якій транспорт може пройти до 126 кілометрів на одному заряді;
- довжина Nimbus Halo становить 2,3 метра, а ширина – 0,8 метра.
Електричний трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus
Додаткові функції
Nimbus Halo оснащений: автоматичною системою паркування, опаленням, аудіосистемою, динаміками Bluetooth, освітленням, а також кондиціонером та сенсорним центром управління (за доплату).
Електричний трицикл Nimbus Halo / Фото Nimbus
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