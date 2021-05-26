Специалисты завода полностью заменили поврежденные агрегаты планера самолета. После этого провели тестовые полеты.
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Бомбардировщик Су-24 удачно прошел все необходимые летные испытания. Только после этого его передали подразделения Воздушных сил ВСУ.
Чем занимается завод в Николаеве
Николаевский авиаремонтный завод или НАРП – это государственное предприятие по ремонту авиационной и морской техники. Его основали еще в 1939 году.
Завод осуществляет капитальный и средний ремонт различных типов самолетов и двигателей. Кроме этого – чинит корабельные газотурбинные установки и комплектующие изделия.
Что известно о Су-24
Источник: "Википедия"
- Это сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Он является основным самолетом бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ.
- Судно предназначено для нанесения ракетно-бомбовых ударов в различных погодных условиях, днем и ночью, в том числе – на малых высотах.