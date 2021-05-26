Специалисты завода полностью заменили поврежденные агрегаты планера самолета. После этого провели тестовые полеты.

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Бомбардировщик Су-24 удачно прошел все необходимые летные испытания. Только после этого его передали подразделения Воздушных сил ВСУ.

Чем занимается завод в Николаеве

Николаевский авиаремонтный завод или НАРП – это государственное предприятие по ремонту авиационной и морской техники. Его основали еще в 1939 году.

Завод осуществляет капитальный и средний ремонт различных типов самолетов и двигателей. Кроме этого – чинит корабельные газотурбинные установки и комплектующие изделия.

Что известно о Су-24

Источник: "Википедия"