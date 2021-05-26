Спеціалісти заводу повністю замінили пошкоджені агрегати планера літака. Після цього провели тестові польоти.

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Бомбардувальник Су-24 успішо пройшов усі необхідні льотні випробування. Лише після цього його передали підрозділу Повітряних сил ЗСУ.

Чим займається завод у Миколаєві

Миколаївський авіаремонтний завод або НАРП – це державне підприємство з ремонту авіаційної та морської техніки. Його заснували ще у 1939 році.

Завод здійснює капітальний та середній ремонт різних типів літаків та двигунів. Крім цього – лагодить корабельні газотурбінні установки й комплектувальні вироби.

Що відомо про Су-24

Джерело: "Вікіпедія"