Спеціалісти заводу повністю замінили пошкоджені агрегати планера літака. Після цього провели тестові польоти.
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Бомбардувальник Су-24 успішо пройшов усі необхідні льотні випробування. Лише після цього його передали підрозділу Повітряних сил ЗСУ.
Чим займається завод у Миколаєві
Миколаївський авіаремонтний завод або НАРП – це державне підприємство з ремонту авіаційної та морської техніки. Його заснували ще у 1939 році.
Завод здійснює капітальний та середній ремонт різних типів літаків та двигунів. Крім цього – лагодить корабельні газотурбінні установки й комплектувальні вироби.
Що відомо про Су-24
Джерело: "Вікіпедія"
- Це понадзвуковий фронтовий бомбардувальник зі змінною стрілоподібністю крила. Він є основним літаком бомбардувальної авіації Повітряних сил ЗСУ.
- Судно призначене для завдання ракетно-бомбових ударів у різних погодних умовах, вдень та вночі, зокрема – на малих висотах.