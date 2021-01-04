Американский бренд Nike представил кроссовки с инновационной технологией автоматической шнуровки. Новая модель Air Jordan Adapt 11 – высокотехнологичная спортивная обувь.

Новые "кроссовки будущего" стали юбилейной моделью Nike. Они посвящены 25-летию первых эскизов линейки, рассказывают Инновации 24.

Читайте также: Первые в мире: создали сверхпрочные кроссовки, пригодные к переработке – впечатляющие фото

Nike Air Jordan Adapt 11: известно?

Чтобы управлять кроссовками, необходимо скачать соответствующее приложение на смартфон. Технология Adapt работает с помощью Buetooth. Вы можете выбрать цвет и интенсивность мигания лампочек на подошве. Система помогает шнуркам автоматически затягиваться, а также регулирует силу давления вручную (благодаря кнопкам на подошве), либо через мобильное приложение.

"Кроссовки будущего" от Nike стоят 500 долларов. Отметим, компания считает инновационную технологию своим лучшим продуктом.

Nike Air Jordan Adapt 11 / Фото Nike

Справка

Систему автоматической шнуровки компания представила еще в 2016 году. Первые кроссовки Nike HyperAdapt 1.0 стоили 720 долларов. Они были распроданы за считанные дни. Уже в 2019 году компания выпустила новую модель – Nike Adapt BB за 350 долларов. Однако, обувь не вошла в линейку знаменитых баскетбольных кроссовок Air Jordan. В 2020 году она вышла на новый уровень популярности. Бесспорно, важную роль в этом процессе сыграл фильм баскетболиста Майкла Джордана "Последний танец".

Nike Air Jordan Adapt 11 с автоматической шнуровкой: смотрите видео