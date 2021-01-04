Nike выпустила новую версию кроссовок с автоматической шнуровкой: как выглядят, цена
Американский бренд Nike представил кроссовки с инновационной технологией автоматической шнуровки. Новая модель Air Jordan Adapt 11 – высокотехнологичная спортивная обувь.
Новые "кроссовки будущего" стали юбилейной моделью Nike. Они посвящены 25-летию первых эскизов линейки, рассказывают Инновации 24.
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Nike Air Jordan Adapt 11: известно?
Чтобы управлять кроссовками, необходимо скачать соответствующее приложение на смартфон. Технология Adapt работает с помощью Buetooth. Вы можете выбрать цвет и интенсивность мигания лампочек на подошве. Система помогает шнуркам автоматически затягиваться, а также регулирует силу давления вручную (благодаря кнопкам на подошве), либо через мобильное приложение.
Nike Air Jordan Adapt 11 / Фото Nike
Справка
Систему автоматической шнуровки компания представила еще в 2016 году. Первые кроссовки Nike HyperAdapt 1.0 стоили 720 долларов. Они были распроданы за считанные дни. Уже в 2019 году компания выпустила новую модель – Nike Adapt BB за 350 долларов. Однако, обувь не вошла в линейку знаменитых баскетбольных кроссовок Air Jordan. В 2020 году она вышла на новый уровень популярности. Бесспорно, важную роль в этом процессе сыграл фильм баскетболиста Майкла Джордана "Последний танец".
Nike Air Jordan Adapt 11 с автоматической шнуровкой: смотрите видео
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