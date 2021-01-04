Nike випустила нову версію кросівок з автоматичним шнуруванням: як виглядають, ціна
Американський бренд Nike представив кросівки з інноваційною технологією автоматичної шнурівки. Нова модель Air Jordan Adapt 11 – високотехнологічне спортивне взуття.
Нові "кросівки майбутнього" стали ювілейною моделлю Nike. Вони присвячені 25-річчю перших ескізів лінійки, розповідають Інновації 24.
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Nike Air Jordan Adapt 11: що відомо?
Щоб керувати кросівками, необхідно завантажити відповідний додаток на смартфон. Технологія Adapt працює за допомогою Buetooth. Ви можете обирати колір та інтенсивність миготіння лампочок на підошві. Система допомагає шнуркам автоматично затягуватися, а також регулює силу тиску вручну (завдяки кнопкам на підошві), або через мобільний додаток.
Nike Air Jordan Adapt 11 / Фото Nike
Довідка
Систему автоматичної шнурівки компанія представила ще у 2016 році. Перші кросівки Nike HyperAdapt 1.0 коштували 720 доларів. Вони були розпродані за лічені дні. Вже у 2019 році компанія випустила нову модель – Nike Adapt BB за 350 доларів. Однак, взуття не увійшло в лінійку славнозвісних баскетбольних кросівок Air Jordan. У 2020 році вона вийшла на новий рівень популярності. Безперечно, вагому роль у цьому процесі відіграв фільм баскетболіста Майкла Джордана "Останній танець".
Nike Air Jordan Adapt 11 з автоматичним шнуруванням: дивіться відео
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