Американський бренд Nike представив кросівки з інноваційною технологією автоматичної шнурівки. Нова модель Air Jordan Adapt 11 – високотехнологічне спортивне взуття.

Нові "кросівки майбутнього" стали ювілейною моделлю Nike. Вони присвячені 25-річчю перших ескізів лінійки, розповідають Інновації 24.

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Nike Air Jordan Adapt 11: що відомо?

Щоб керувати кросівками, необхідно завантажити відповідний додаток на смартфон. Технологія Adapt працює за допомогою Buetooth. Ви можете обирати колір та інтенсивність миготіння лампочок на підошві. Система допомагає шнуркам автоматично затягуватися, а також регулює силу тиску вручну (завдяки кнопкам на підошві), або через мобільний додаток.

"Кросівки майбутнього" від Nike коштують 500 доларів. Зауважимо, компанія вважає інноваційну технологію своїм найкращим продуктом.

Nike Air Jordan Adapt 11 / Фото Nike

Довідка

Систему автоматичної шнурівки компанія представила ще у 2016 році. Перші кросівки Nike HyperAdapt 1.0 коштували 720 доларів. Вони були розпродані за лічені дні. Вже у 2019 році компанія випустила нову модель – Nike Adapt BB за 350 доларів. Однак, взуття не увійшло в лінійку славнозвісних баскетбольних кросівок Air Jordan. У 2020 році вона вийшла на новий рівень популярності. Безперечно, вагому роль у цьому процесі відіграв фільм баскетболіста Майкла Джордана "Останній танець".

Nike Air Jordan Adapt 11 з автоматичним шнуруванням: дивіться відео