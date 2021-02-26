Немецкая автомобильная компания Volkswagen отныне будет производить электрические яхты. Концерн вместе со своим подразделением Cupra объявил о начале сотрудничества с брендом Silent Yachts.

Источник: "Авто24" на 24 канале

Компания Silent Yachts производит экологически чистые яхты с электромоторами и солнечными панелями. Она уже спустила на воду 11 електросуден.

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В зависимости от исполнения и размеров, мощность электромоторов лодок составляет от 10 до 26 киловатт, а емкость батарей – от 150 до 532 киловатт-часов.

То есть яхта может приводиться или только энергией от солнечных батарей, или электричеством, произведенным панелями и дизельным генератором.

Обзор уникальной электрической яхты: смотрите видео

Что известно о сотрудничестве Volkswagen и Silent Yacht

Из-за повышения спроса на такие яхты Silent Yacht решил привлечь Volkswagen Group. В компании надеются таким образом поднять объемы производства до 50 яхт в год.

Немецкий автопроизводитель поможет не только дизайном от своего бренда Cupra, но и предоставит новую платформу от электромобилей. Говорится о:

батареях;

электромоторах;

инверторах, которые уже используются в электрокарах ІD3 и ID4.

Отныне эти детали еще и будут помогать при создании люксовых лодок.



Яхта, оборудованная солнечными батареями / Фото Silent Yachts

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