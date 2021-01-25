В Нидерландах построили уникальное плавучее сообщество Schoonschip: исключительные фото
Нидерландская архитектурная студия i29 создала уникальное городское сообщество Schoonschip. Это абсолютно новый плавучий район Амстердама, который состоит из 46 домов.
Источник: New Atlas
Масштабное строительство развернули в старом промышленном пригороде Буйкслотерхам, что расположен в северной части Амстердама. Новый плавучий район призван стать городской экосистемой, в которой в полной мере используют окружающую энергию и воду, минимизируют отходы и создают пространство для биоразнообразия.
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Дома плавучего сообщества Schoonschip / Фото i29 Architects
Проект Schoonschip
Идея "плавучего села" принадлежит студии пространственного дизайна Space & Matter. Специалисты разработали экологически рациональный дизайн каждого дома, в котором применяется солнечная энергия, вода и совместное использование электромобилей. Авторы проекта стремились продемонстрировать преимущества устойчивого образа жизни в сообществе, одновременно применяя принципы кругового строительства. Каждый дом оборудован умным причалом и имеет доступ к единой общей сети.
Это место имеет сильное индустриальное прошлое, но сегодня это одна из самых быстро меняющихся частей Амстердама, которая превращается в более многофункциональную жилую зону,
– рассказывают архитекторы.
Терасса дома в Schoonschip / Фото i29 Architects
Дома
Главные преимущества жилья – высокая энергоэффективность, экологичность и компактность. Особенности плавучего дома в Schoonschip:
- черный деревянный фасад и скатная крыша;
- открытые внутренние жилые зоны;
- стеклянные окна от пола до потолка, которые обеспечивают естественное освещение и живописный вид на воду;
- солнечные панели, которые расположены на крыше;
- отличная изоляция;
- система, которая должным образом обрабатывает сточные воды;
- водяной насос, благодаря которому происходит обогрев помещения.
Дом в Schoonschip / Фото i29 Architects
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