Нидерландская архитектурная студия i29 создала уникальное городское сообщество Schoonschip. Это абсолютно новый плавучий район Амстердама, который состоит из 46 домов.

Источник: New Atlas

Масштабное строительство развернули в старом промышленном пригороде Буйкслотерхам, что расположен в северной части Амстердама. Новый плавучий район призван стать городской экосистемой, в которой в полной мере используют окружающую энергию и воду, минимизируют отходы и создают пространство для биоразнообразия.

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Дома плавучего сообщества Schoonschip / Фото i29 Architects

Проект Schoonschip

Идея "плавучего села" принадлежит студии пространственного дизайна Space & Matter. Специалисты разработали экологически рациональный дизайн каждого дома, в котором применяется солнечная энергия, вода и совместное использование электромобилей. Авторы проекта стремились продемонстрировать преимущества устойчивого образа жизни в сообществе, одновременно применяя принципы кругового строительства. Каждый дом оборудован умным причалом и имеет доступ к единой общей сети.

Это место имеет сильное индустриальное прошлое, но сегодня это одна из самых быстро меняющихся частей Амстердама, которая превращается в более многофункциональную жилую зону,

– рассказывают архитекторы.

Терасса дома в Schoonschip / Фото i29 Architects

Дома

Главные преимущества жилья – высокая энергоэффективность, экологичность и компактность. Особенности плавучего дома в Schoonschip:

черный деревянный фасад и скатная крыша;

открытые внутренние жилые зоны;

стеклянные окна от пола до потолка, которые обеспечивают естественное освещение и живописный вид на воду;

солнечные панели, которые расположены на крыше;

отличная изоляция;

система, которая должным образом обрабатывает сточные воды;

водяной насос, благодаря которому происходит обогрев помещения.

Дом в Schoonschip / Фото i29 Architects