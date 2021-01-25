У Нідерландах побудували унікальну плавучу спільноту Schoonschip: виняткові фото
Нідерландська архітектурна студія i29 створила унікальну міську спільноту Schoonschip. Це абсолютно новий плавучий район Амстердама, який складається з 46 будинків.
Джерело: New Atlas
Масштабне будівництво розгорнули в старому промисловому передмісті Буйкслотерхам, яке розташоване в північній частині Амстердама. Новий плавучий район покликаний стати міською екосистемою, в якій повною мірою використовують навколишню енергію і воду, мінімізують відходи та створюють простір для природного біорізноманіття.
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Будинки плавучої спільноти Schoonschip / Фото i29 Architects
Проєкт Schoonschip
Ідея "плавучого села" належить студії просторового дизайну Space & Matter. Фахівці розробили екологічно раціональний дизайн кожного будинку, в якому використовуються такі ресурси, як: сонячна енергія, вода і спільне використання електромобілів. Автори проєкту прагнули продемонструвати переваги сталого способу життя в спільноті, водночас застосовуючи принципи кругового будівництва. Кожен будинок обладнаний розумним причалом і має доступ до єдиної спільної мережі.
Це місце має сильне індустріальне минуле, але сьогодні це одна з найбільш швидко мінливих частин Амстердама, яка перетворюється на більш багатофункціональну житлову зону,
– розповідають архітектори.
Тераса будинку Schoonschip / Фото i29 Architects
Будинки
Головні переваги житла – висока енергоефективність, екологічність та компактність. Особливості плавучого будинку в Schoonschip:
- чорний дерев'яний фасад та скатний дах;
- відкриті внутрішні житлові зони;
- скляні вікна від підлоги до стелі, які забезпечують природне освітлення та мальовничий вид на воду;
- сонячні панелі, які розташовані на даху;
- відмінна ізоляція;
- система, яка належним чином обробляє стічні води;
- водяний насос, завдяки якому відбувається обігрів помешкання.
Будинок Schoonschip / Фото i29 Architects
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