"Нибулон" спустил на воду первое 100-метровое судно проекту В5000М

16 августа 2021 , 16:04
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Источник:

ЦТС

На верфи "Нибулон", что в Николаеве, спущено на воду первое несамоходное судно проекта В5000М. Специалисты учли опыт эксплуатации и оптимизировали конструкцию носовой и кормовой частей.

В результате удалось улучшить проходимость и маневренности барж. Сейчас в рамках проекта на верфи строят второе судно.

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Заказ проекта В5000М – это модернизированные несамоходные суда, которые специалисты судостроительного завода и судоходной компании "Нибулон" усовершенствовали в соответствии с опытом эксплуатации судов предыдущего проекта на украинских реках, а также на основе опыта судоходства Америки и Европы ",
– заявили в компании.

Технические характеристики судна

  • длина – 101 метр, ширина – 17 метров;
  • осадка – 3,75 метра;
  • два трюма, общая вместимость которых составляет 7 000 м3, а грузовместимость – 5 000 тонн;
  • район плавания судна – смешанный (река-море).
Справка: Две мощные баржи проекта В5000 впервые спустили на воду в 2018 году: первое судно в сентябре, второе – в мае. Известно, что В5000М является развитием серии проекта В5000. Баржи В5000М и В5000 – это самые крупные несамоходные суда "Нибулона".
Автор: Катерина Сердюк