Судно является первой из трех подводных лодок серии Changbogo-III грузоподъемностью 3000 тонн, которые Южная Корея планирует построить до 2023 года с использованием собственных технологий. Стоимость проекта составляет 2,7 миллиарда долларов.

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После развертывания подводная лодка будет играть активную роль в качестве системы стратегических вооружений страны против угроз,
– говорится в сообщении ВМС Южной Кореи.

Что известно о лодке

  • длина – 83,5 метра, ширина – 9,6 метра;
  • вмещает до 50 членов экипажа;
  • способна запускать баллистические ракеты класса "подводная лодка" с шестью вертикальными пусковыми трубами;
  • может работать под водой в течение 20 дней без всплытия.