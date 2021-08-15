Судно является первой из трех подводных лодок серии Changbogo-III грузоподъемностью 3000 тонн, которые Южная Корея планирует построить до 2023 года с использованием собственных технологий. Стоимость проекта составляет 2,7 миллиарда долларов.
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После развертывания подводная лодка будет играть активную роль в качестве системы стратегических вооружений страны против угроз,
– говорится в сообщении ВМС Южной Кореи.
Что известно о лодке
- длина – 83,5 метра, ширина – 9,6 метра;
- вмещает до 50 членов экипажа;
- способна запускать баллистические ракеты класса "подводная лодка" с шестью вертикальными пусковыми трубами;
- может работать под водой в течение 20 дней без всплытия.