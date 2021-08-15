Судно является первой из трех подводных лодок серии Changbogo-III грузоподъемностью 3000 тонн, которые Южная Корея планирует построить до 2023 года с использованием собственных технологий. Стоимость проекта составляет 2,7 миллиарда долларов.

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После развертывания подводная лодка будет играть активную роль в качестве системы стратегических вооружений страны против угроз,

– говорится в сообщении ВМС Южной Кореи.

Что известно о лодке

длина – 83,5 метра, ширина – 9,6 метра;

вмещает до 50 членов экипажа;

способна запускать баллистические ракеты класса "подводная лодка" с шестью вертикальными пусковыми трубами;

может работать под водой в течение 20 дней без всплытия.

ВМС заявили, что Dosan Ahn Chang-ho будет развернута до августа следующего года после серии испытаний. Сейчас Южная Корея эксплуатирует подводные лодки водоизмещением 1 200 и 1 800 тонн.