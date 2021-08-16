В результаті вдалося поліпшити прохідність та маневровості барж. Наразі в межах проєкту на верфі будують друге судно.
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Замовлення проєкту В5000М – це модернізовані несамохідні судна, які фахівці суднобудівного заводу і судноплавної компанії "Нібулон" вдосконалили відповідно до досвіду експлуатації суден попереднього проєкту на українських річках, а також на основі досвіду судноплавства Америки та Європи", – заявили в компанії.
Технічні характеристики судна
- довжина – 101 метр, ширина – 17 метрів;
- осідання – 3,75 метра;
- два трюми, загальна місткість яких становить 7 000 м3, а вантажомісткість – 5 000 тонн;
- район плавання судна – змішаний (річка-море).