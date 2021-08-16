В результаті вдалося поліпшити прохідність та маневровості барж. Наразі в межах проєкту на верфі будують друге судно.

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Замовлення проєкту В5000М – це модернізовані несамохідні судна, які фахівці суднобудівного заводу і судноплавної компанії "Нібулон" вдосконалили відповідно до досвіду експлуатації суден попереднього проєкту на українських річках, а також на основі досвіду судноплавства Америки та Європи", – заявили в компанії.

Технічні характеристики судна

довжина – 101 метр, ширина – 17 метрів;

осідання – 3,75 метра;

два трюми, загальна місткість яких становить 7 000 м3, а вантажомісткість – 5 000 тонн;

район плавання судна – змішаний (річка-море).

Довідка: Дві потужні баржі проєкту В5000 вперше спустили на воду у 2018 році: перше судно у вересні, друге – у травні. Відомо, що В5000М є розвитком серії проєкту В5000. Баржі В5000М і В5000 –це найбільші несамохідні судна "Нібулона".