В результате удалось улучшить проходимость и маневренности барж. Сейчас в рамках проекта на верфи строят второе судно.

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Заказ проекта В5000М – это модернизированные несамоходные суда, которые специалисты судостроительного завода и судоходной компании "Нибулон" усовершенствовали в соответствии с опытом эксплуатации судов предыдущего проекта на украинских реках, а также на основе опыта судоходства Америки и Европы ",

– заявили в компании.

Технические характеристики судна

длина – 101 метр, ширина – 17 метров;

осадка – 3,75 метра;

два трюма, общая вместимость которых составляет 7 000 м3, а грузовместимость – 5 000 тонн;

район плавания судна – смешанный (река-море).

Справка: Две мощные баржи проекта В5000 впервые спустили на воду в 2018 году: первое судно в сентябре, второе – в мае. Известно, что В5000М является развитием серии проекта В5000. Баржи В5000М и В5000 – это самые крупные несамоходные суда "Нибулона".