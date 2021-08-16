В результате удалось улучшить проходимость и маневренности барж. Сейчас в рамках проекта на верфи строят второе судно.
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Заказ проекта В5000М – это модернизированные несамоходные суда, которые специалисты судостроительного завода и судоходной компании "Нибулон" усовершенствовали в соответствии с опытом эксплуатации судов предыдущего проекта на украинских реках, а также на основе опыта судоходства Америки и Европы ",
– заявили в компании.
Технические характеристики судна
- длина – 101 метр, ширина – 17 метров;
- осадка – 3,75 метра;
- два трюма, общая вместимость которых составляет 7 000 м3, а грузовместимость – 5 000 тонн;
- район плавания судна – смешанный (река-море).