На фоне пандемии коронавируса многие компании начали вводить локальные льготы и послабления для сотрудников. Одни разрешили своим командам остаться на удаленке навсегда, другие — полностью пересмотрели политику распределения ресурсов и времени, сделав график более удобным.

Примеры компаний, которые ввели необычные правила, сделавшие жизнь сотрудников удобнее и счастливее предлагает Inc.com.

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Доставка еды домой

SnackNation и SnackMagic, будут доставлять упакованные угощения в дома своих работников. Другие компании начисляют некоторым сотрудникам баллы, которые те могут обменять на широкий спектр льгот и скидок, в числе которых доставка еды и даже подписка на кофе и чай.

Стартап Wilbur Labs из Сан-Франциско пошел дальше. До пандемии руководство компании оплачивало сотрудникам как минимум один прием пищи в день. Теперь компания отправляет эти деньги своим удаленщикам — каждый из них получает продовольственную стипендию в 35 долларов.

Время на "психическое здоровье"

Опасаясь безудержного выгорания, все больше предприятий экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей, более щедрой политикой отпусков и гибким графиком.

Например, агентство по связям с общественностью Kickstand Communications из Остина позволяет сотрудникам отойти от экранов на срок до трех часов в неделю.

Нетрадиционные льготы набирают популярность. Кому-то предлагают групповую подписку на Netflix, кому-то стипендию на уход за питомцем.