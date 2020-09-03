На тлі пандемії багато компаній почали вводити локальні пільги і послаблення для співробітників. Одні дозволили своїм командам залишитися на віддаленому режимі назавжди, інші — повністю переглянули політику розподілу ресурсів і часу, зробивши графік більш зручним.

Приклади компаній, які ввели незвичайні правила, що зробили життя співробітників щасливішим пропонує Inc.com.

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Доставка додому

SnackNation і SnackMagic, будуть доставляти упаковані частування до помешкань своїх працівників. Інші компанії нараховують деяким співробітникам бали, які ті можуть обміняти на широкий спектр пільг і знижок, в числі яких доставка їжі і навіть підписка на каву і чай.

Стартап Wilbur Labs з Сан-Франциско пішов далі. До пандемії керівництво компанії оплачувало співробітникам як мінімум один прийом їжі в день. Тепер компанія відправляє ці гроші — кожен з працівників отримує продовольчу стипендію в 35 доларів.

Час на "психічне здоров'я"

Побоюючись нестримного вигорання, все більше підприємств експериментують з чотириденним робочим тижнем, більш щедрою політикою відпусток і гнучким графіком.

Наприклад, агентство зі зв'язків з громадськістю Kickstand Communications з Остіна дозволяє співробітникам відійти від екранів на термін до трьох годин на тиждень.

Нетрадиційні пільги набирають популярність. Комусь пропонують групову підписку на Netflix, комусь стипендію на догляд за улюбленцем.