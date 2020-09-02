Развитие новейших технологий – это стремительный, постоянный и непрерывный процесс. Закономерно, что одни модели заменяют другие. То, что еще вчера считалось недостижимым, уже сегодня – привычная обыденность.

Мировые эксперты и лидеры бизнеса пытаются спрогнозировать, что же повлияет на развитие самых разных сфер деятельности и какие ориентиры будут определять наше завтра, рассказывает vc.ru.

Технологический тренд – это актуальное направление в развитии технологий в той или иной отрасли: образование, наука, бизнес, сельское хозяйство, безопасность.

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Так, издание Gartner предлагает рассмотреть тренды, которые мы сможем наблюдать следующие 10 лет:

Демократизация искусственного интеллекта: будет стремительно развиваться голосовой помощник и глубокое обучение. Цифровые экосистемы: речь идет о четко выстроенной непрерывной и последовательный цепи блоков, содержащих информацию. DIY-биохакинг: человечество сможет влиять на биологические процессы в организме с помощью смартодежды, искуственных органов, биочипов и т.д. Системы, которые сделают жизнь комфортнее: разумное рабочее место, стереодисплей и 4D-Принтинг. Неограниченные возможности для компаний: квантовые вычисления, нейроморфные микросхемы и 5G.

Технологические тренды в образовании

Темпы развития и модернизации образования стремительно ускоряются. Происходит тотальная цифровизация образовательных процессов и инструментов. Можно уверенно говорить об активном использовании искусственного интеллекта, что программирует роботов, которые будут помогать людям получать образование.

Бесспорно, технологические тренды будущего сильно повлияют на качество среднего и высшего образования.

Аналитики считают, что будут происходить следующие процессы:

преподавателей заменят роботы, которые уже успели проявить себя

дистанционное образование: классическую систему образования заменят прогрессивные приложения, которые смогут обучать людей, руководствуясь их умениями

игровые технологии для глубокого обучения

мтуденты будут использовать очки виртуальной реальности

Технолологические тренды в бизнесе

Вскоре на смену общеизвестным бизнес-процессам придут кардинально новые, инновационные методы развития и управления: умный интерфейс, улучшенные сетевые технологии и серверные вычисления.

В свою очередь, компания Deloitte делает собственный прогноз относительно технологических трендов будущего бизнеса:

Искусственный интеллект интегрируют во все бизнес-процессы и организации

Умные интерфейсы: компьютерное зрение, слуховая аналитика и дополненная реальность определили фокус в технологиях – он ориентирован на человека

Новые маркетинговые инструменты и методы: взаимодействие с клиентом будет динамичным

DevSecOps – автоматизированная проверка безопасности. Основная цель – управление конфиденциальностью, кибербезопасностью и рисками

NoOps – технология, которая позволит специалистам сфокусироваться на большем количестве задач, которые непосредственно влияют на эффективность бизнеса

Высокоскоростное соединение 5G поможет наиболее эффективно и оперативно решать задачи и будет способствовать появлению новых продуктов и услуг

Можем сделать вывод, что все вышеупомянутые технологические прогнозы призваны улучшить качество жизни и решать глобальные проблемы человечества. С каждым днем ​​развитие новых технологий приобретает все большие обороты. Поэтому, возможно уже завтра нас ждут кардинальные изменения, которые коснутся нашего быта, образования и работы. В современном мире ничто не стоит на месте, поэтому человечеству придется адаптироваться, принять другие реалии и научиться играть по новым правилам.