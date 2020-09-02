Образование, бизнес и будущее: основные технологические тренды
Развитие новейших технологий – это стремительный, постоянный и непрерывный процесс. Закономерно, что одни модели заменяют другие. То, что еще вчера считалось недостижимым, уже сегодня – привычная обыденность.
Мировые эксперты и лидеры бизнеса пытаются спрогнозировать, что же повлияет на развитие самых разных сфер деятельности и какие ориентиры будут определять наше завтра, рассказывает vc.ru.
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Так, издание Gartner предлагает рассмотреть тренды, которые мы сможем наблюдать следующие 10 лет:
- Демократизация искусственного интеллекта: будет стремительно развиваться голосовой помощник и глубокое обучение.
- Цифровые экосистемы: речь идет о четко выстроенной непрерывной и последовательный цепи блоков, содержащих информацию.
- DIY-биохакинг: человечество сможет влиять на биологические процессы в организме с помощью смартодежды, искуственных органов, биочипов и т.д.
- Системы, которые сделают жизнь комфортнее: разумное рабочее место, стереодисплей и 4D-Принтинг.
- Неограниченные возможности для компаний: квантовые вычисления, нейроморфные микросхемы и 5G.
Технологические тренды в образовании
Темпы развития и модернизации образования стремительно ускоряются. Происходит тотальная цифровизация образовательных процессов и инструментов. Можно уверенно говорить об активном использовании искусственного интеллекта, что программирует роботов, которые будут помогать людям получать образование.
Бесспорно, технологические тренды будущего сильно повлияют на качество среднего и высшего образования.
Аналитики считают, что будут происходить следующие процессы:
- преподавателей заменят роботы, которые уже успели проявить себя
- дистанционное образование: классическую систему образования заменят прогрессивные приложения, которые смогут обучать людей, руководствуясь их умениями
- игровые технологии для глубокого обучения
- мтуденты будут использовать очки виртуальной реальности
Технолологические тренды в бизнесе
Вскоре на смену общеизвестным бизнес-процессам придут кардинально новые, инновационные методы развития и управления: умный интерфейс, улучшенные сетевые технологии и серверные вычисления.
В свою очередь, компания Deloitte делает собственный прогноз относительно технологических трендов будущего бизнеса:
- Искусственный интеллект интегрируют во все бизнес-процессы и организации
- Умные интерфейсы: компьютерное зрение, слуховая аналитика и дополненная реальность определили фокус в технологиях – он ориентирован на человека
- Новые маркетинговые инструменты и методы: взаимодействие с клиентом будет динамичным
- DevSecOps – автоматизированная проверка безопасности. Основная цель – управление конфиденциальностью, кибербезопасностью и рисками
- NoOps – технология, которая позволит специалистам сфокусироваться на большем количестве задач, которые непосредственно влияют на эффективность бизнеса
- Высокоскоростное соединение 5G поможет наиболее эффективно и оперативно решать задачи и будет способствовать появлению новых продуктов и услуг
Можем сделать вывод, что все вышеупомянутые технологические прогнозы призваны улучшить качество жизни и решать глобальные проблемы человечества. С каждым днем развитие новых технологий приобретает все большие обороты. Поэтому, возможно уже завтра нас ждут кардинальные изменения, которые коснутся нашего быта, образования и работы. В современном мире ничто не стоит на месте, поэтому человечеству придется адаптироваться, принять другие реалии и научиться играть по новым правилам.