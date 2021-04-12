Немецкие ученые представили новый гаджет –Eyecam. Это роботизированная веб-камера, спроектирована так, чтобы напоминать человеческое глазное яблоко. Устройство даже "умеет" моргать и наблюдать за другими.

Eyecam разработала группа ученых под руководством Марка Тейсье из Лаборатории взаимодействия человека и компьютера при Саарландским университете в юго-западной Германии.

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Внутри странного гаджета – специальный датчик и линза веб-камеры, окруженные силиконом. Благодаря этому функционируют века и анимированная бровь.

Разработчики научили Eyecam двигаться и реагировать, как настоящий человеческий глаз, чтобы создать сильную эмоциональную связь с человеком, которого во время пандемии собеседник может видеть только на экране.

Eyecam – это прототип, который исследует потенциальное будущее проектирование сенсорных устройств. Его планируют представить на конференции в 2021 году.

Как работает Eyecam: смотрите видео

Что говорят разработчики гаджета

Тейсье подчеркнул, что именно глаза имеют решающее значение для общения. Через взгляд люди передают свои эмоции счастья. Все это влияет на наше социальное поведение.

Несмотря на то, что веб-камеры имеют ту же цель, что и человеческий глаз, они не являются выразительными и не передают аффекта (сильный эмоциональный процесс – 24 канал), как это делают глаза,

– отметил он.

"Целью этого проекта есть предположение о прошлом, настоящем и будущем технологий. Мы окружены датчиками зондирования, которые постоянно "смотрят" на нас", – добавил разработчик.

По его словам, они становятся "невидимыми", растворяясь в нашей повседневной жизни до такой степени, что мы не перестаем замечать их присутствие.

Eyecam – разработка немцев / Фото Марка Тейсье​

"Так как их присутствие все же влияет на наше поведение? Эта антропоморфная веб-камера подчеркивает потенциальные риски сокрытия функций устройств", – подчеркнул Тейсье.