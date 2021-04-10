Искусственный интеллект научили превращать изображение в картины, используя стиль известных художников. Автором технологии является Гленн Маршалл, специалист по компьютерной графике.

Для начала нужно загрузить изображение. После этого система предлагает текстовую подсказку, например – "искусство Сальвадора Дали".

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Если использовать ее, искусственный интеллект с помощью многократных модификаций каждого кадра постепенно находит формы, соответствующие описанию. Делает это, пока не создаст окончательную композицию.

Что говорит автор технологии

По словам Маршалла, результаты, которые он получил, совсем не были похожи на то, что он создавал как компьютерный график на протяжении более 30 лет.

Благодаря искусственному интеллекту можно использовать любое изображение и текст, чтобы создать уникальную работу,

– отметил он.

Техника Маршалла получила название "Химера". Так специалист ссылается на мифического зверя (с головой и шеей льва, с туловищем козы и с хвостом дракона).

Как работает "Химера": смотрите видео с ютуба Glenn Marshall Neural Art​

Технология Маршалла: смотрите видео с ютуба Glenn Marshall Neural Art​

По мнению Маршалла, технология ближе к "искажению стиля", чем до его передачи. Ведь художники, которых следует искусственный интеллект, видимо, не оценили б такие творения.