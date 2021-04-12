Німецькі науковці представили новий ґаджет – Eyecam. Це роботизована веб-камера, яка спроєктована так, аби нагадувати людське очне яблуко. Пристрій навіть "вміє" моргати та спостерігати за іншими.

Eyecam розробила група науковців під керівництвом Марка Тейс'є з Лабораторії взаємодії людини та комп'ютера при Саарландському університеті у південно-західній Німеччині.

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Всередині чудернацького ґаджета – спеціальний датчик та лінза веб-камери, оточені силіконом. Завдяки цьому функціонують повіки та анімована брова.

Розробники навчили Eyecam рухатися й реагувати, як справжнє людське око, аби створити сильніший емоційний зв’язок з людиною, яку під час пандемії співрозмовник може бачити лише на екрані.

Eyecam – це прототип, який досліджує потенційне майбутнє проєктування сенсорних пристроїв. Його планують представити на конференції про людські фактори в обчислювальних системах у 2021 році.

Як працює Eyecam: дивіться відео

Що кажуть розробники ґаджета

Тейс'є підкреслив, що саме очі мають вирішальне значення для спілкування. Через погляд люди передають свої емоції щастя. Все це впливає на нашу соціальну поведінку.

Попри те, що веб-камери мають ту ж мету, що і людське око, вони не є виразними, й не передають афекту (сильний емоційний процес – 24 канал), як це роблять очі,

– зауважив він.

"Метою цього проєкту є припущення про минуле, сьогодення та майбутнє технологій. Ми оточені датчиками зондування, які постійно "дивляться" на нас", – додав розробник.

За його словами, вони стають "невидимими", розчиняючись в нашому повсякденному житті до такої міри, що ми не перестаємо помічати їхню присутність.

Eyecam – розробка німців / Фото Марка Тейс'є



"То як їхня присутність все ж впливає на нашу поведінку? Ця антропоморфна веб-камера підкреслює потенційні ризики приховування функцій пристроїв", – наголосив Тейс'є.